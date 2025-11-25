В Бурятии школьники рвут одежду из-за старых стульев

В Бурятии родители учеников Баргузинской СОШ продолжают высказывать свои недовольства. Ранее они пожаловались на сладкое картофельное пюре в школьной столовой. А сейчас на то, что дети рвут одежду о старые стулья.

«До каких пор дети будут приходить в рваных рейтузах и колготках в затяжках со школы?», - задали жители вопрос в местной группе.

И.о. директора общеобразовательного учреждения Любовь Жалсанова заявила, что после этого обращения в школе организовали комиссию по осмотру мебели во всех учебных кабинетах и составили акт с фиксацией всех дефектов (сколы, трещины, расшатанные соединения и т.п.).

«В первую очередь, осуществлена замена стульев со сколами во всех учебных кабинетах. Начат срочный ремонт стульев, требующих дополнительного укрепления соединений, замены крепежных элементов и т.п. Контроль качества ремонта стульев, в целом состояния учебной мебели в школе будет осуществляться с активным участием общешкольного родительского комитета и отчет о ходе работ будет опубликован в родительском чате в срок до 30 ноября», - заключила Любовь Жалсанова.