Общество 25.11.2025 в 13:26

В Бурятии школьники рвут одежду из-за старых стульев

После жалобы родителей в школе заменили мебель
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии школьники рвут одежду из-за старых стульев
Фото: Баргузин-инфо.24/7

В Бурятии родители учеников Баргузинской СОШ продолжают высказывать свои недовольства. Ранее они пожаловались на сладкое картофельное пюре в школьной столовой. А сейчас на то, что дети рвут одежду о старые стулья.

«До каких пор дети будут приходить в рваных рейтузах и колготках в затяжках со школы?», - задали жители вопрос в местной группе.

И.о. директора общеобразовательного учреждения Любовь Жалсанова заявила, что после этого обращения в школе организовали комиссию по осмотру мебели во всех учебных кабинетах и составили акт с фиксацией всех дефектов (сколы, трещины, расшатанные соединения и т.п.).

«В первую очередь, осуществлена замена стульев со сколами во всех учебных кабинетах. Начат срочный ремонт стульев, требующих дополнительного укрепления соединений, замены крепежных элементов и т.п. Контроль качества ремонта стульев, в целом состояния учебной мебели в школе будет осуществляться с активным участием общешкольного родительского комитета и отчет о ходе работ будет опубликован в родительском чате в срок до 30 ноября», - заключила Любовь Жалсанова.

Теги
школа жалоба

Все новости

В Бурятии школьники рвут одежду из-за старых стульев
25.11.2025 в 13:26
Оперативник УБЭП обвинен в получении взятки
25.11.2025 в 12:44
Олимпийский чемпион опоздал на встречу в Улан-Удэ
25.11.2025 в 12:38
Жители Бурятии пытались скрыться от гаишников с «травой»
25.11.2025 в 12:31
На площади Советов в Улан-Удэ повесят почти 5 км гирлянд
25.11.2025 в 12:04
Что такое программа долгосрочных сбережений
25.11.2025 в 12:02
Самолет «Аэрофлота» не долетел до Улан-Удэ
25.11.2025 в 11:48
В Бурятии засняли аппетитно уплетающих корм кабанчиков
25.11.2025 в 11:39
В Улан-Удэ почти на неделю закроют остановку «Телецентр»
25.11.2025 в 11:06
Строителя театра «Байкал» в Улан-Удэ хотят обанкротить
25.11.2025 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Оперативник УБЭП обвинен в получении взятки
В Иркутске за 6 миллионов полицейский обещал бизнесмену сократить пени по налогам
25.11.2025 в 12:44
Олимпийский чемпион опоздал на встречу в Улан-Удэ
Причиной этого стали проблемы с самолетом
25.11.2025 в 12:38
Жители Бурятии пытались скрыться от гаишников с «травой»
Они собрали марихуану в поле
25.11.2025 в 12:31
На площади Советов в Улан-Удэ повесят почти 5 км гирлянд
На центральную ёлку уйдет свыше километра новогодней подсветки
25.11.2025 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru