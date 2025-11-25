Общество 25.11.2025 в 14:24

В многодетной семье из Бурятии родился шестой ребенок

Теперь у них три девочки и три мальчика
Текст: Елена Кокорина
В многодетной семье из Бурятии родился шестой ребенок

Сегодня, 25 ноября, в стенах Республиканского перинатального центра произошло трогательное событие – выписка шестого ребенка в семье Дамбиевых. Александра и Анну с нетерпением ждут дома пятеро детей: две девочки и три мальчика. Шестой ребенок сравняет счет – теперь у них три девочки и три мальчика.

- Поздравляем семью с этим замечательным событием! Желаем им счастья, здоровья и благополучия. Пусть маленькая принцесса растёт здоровой и счастливой в атмосфере любви и заботы своих родителей и братьев с сёстрами. Большая семья — это не просто слова, это настоящая сила, делающая союз крепче и сильнее, - прокомментировали в Перинатальном центре республики.

Фото: РПЦ

