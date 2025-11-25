Три вуза Бурятии получат федеральные гранты

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил о распределении грантов участникам программы «Приоритет-2030» по итогам заседания Совета по поддержке программ развития университетов.- В числе вузов Бурятии: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия вошла в первую группу и получит около 160 млн рублей, Бурятский государственный университет и Восточно-сибирский государственный университет технологий и управления — в третью группу с финансированием до 100 млн рублей, - рассказал Валерий Фальков.Всего в этом году поддержку в рамках программы получат 106 российских университетов, которые разделены на три группы по объемам финансирования. Общий объем распределяемых средств составит 26,8 млрд рублей.Нововведение 2025 года предусматривает ориентацию программы на достижение технологического лидерства страны. Для этого университеты «Приоритета» должны полностью пересмотреть свои стратегии развития и ориентировать исследовательские проекты на создание востребованных продуктов и технологий.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, все получатели грантов из Бурятии — резиденты будущего межвузовского кампуса «Байкал». В стенах кампуса университеты расширят работу научных лабораторий и откроют новые. Это позволит наращивать объем научных исследований и поспособствует технологическому лидерству Бурятии и страны в целом.Напомним, программа «Приоритет-2030» стартовала в 2021 году и является крупнейшей в истории России инициативой по поддержке университетов. В рамках поручения президента Владимира Путина программа продлена до 2030 года и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».