В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №23

Фото: мэрия Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел здание школы №23 в микрорайоне Площадка. Здание нуждается в капитальном ремонте, для подготовки которого сейчас требуется разработка проектно-сметной документации.На разработку проектно-сметной документации потребуется около 2 млн рублей.– Хотелось бы, чтобы новая красивая школа привлекала сюда больше детей, чтобы допобразование у нас больше работало. Потому что школа расположена в отдалённом микрорайоне. Удобно, когда дети на месте учатся и посещают дополнительные кружки – никуда не надо ездить, – сказала и.о. директора школы №23 Лилия Бурдуковская.Школа является центром образования и социальной активности для детей микрорайонов Площадка и Матросова. Здесь проходят учебные занятия, работают кружки, спортивные секции.Капитальный ремонт позволит создать безопасные и современные условия обучения, обновить инженерные системы, внутренние помещения и благоустроить школьную территорию.– Вообще, конечно, всё хотелось бы поменять: новые полы, стены, даже потолок можно. Школа уже старая, можно обшить, сделать красивой. И работать будет по-другому: веселее, позитивнее. Поэтому с удовольствием ждём ремонт, – рассказала учитель английского языка Анастасия Ажбрагимова.