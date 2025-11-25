Общество 25.11.2025 в 16:18

В Улан-Удэ капитально отремонтируют школу №23

Мэр поручил подготовить необходимую для ремонта проектную документацию
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел здание школы №23 в микрорайоне Площадка. Здание нуждается в капитальном ремонте, для подготовки которого сейчас требуется разработка проектно-сметной документации.

– Она старенькая, действительно старенькая. Видно, что ее любят: и дети, и учителя. Текущий ремонт делают чистенько, хорошо. Но явно она требует уже капитального ремонта. И для того, чтобы провести капитальный ремонт, необходима, в первую очередь, проектно-сметная документация. ПСД даст возможность нам попасть в федеральные, республиканские или муниципальные программы по модернизации школы. Необходимо ее делать. 205 детишек учатся, плюс еще 25 ребятишек ходят сюда в детский сад, который уже в следующем году составит первый класс школы. Поэтому необходимо произвести ремонт, – отметил Игорь Шутенков.


На разработку проектно-сметной документации потребуется около 2 млн рублей.

– Хотелось бы, чтобы новая красивая школа привлекала сюда больше детей, чтобы допобразование у нас больше работало. Потому что школа расположена в отдалённом микрорайоне. Удобно, когда дети на месте учатся и посещают дополнительные кружки – никуда не надо ездить, – сказала и.о. директора школы №23 Лилия Бурдуковская.

Школа является центром образования и социальной активности для детей микрорайонов Площадка и Матросова. Здесь проходят учебные занятия, работают кружки, спортивные секции.

– Условия в школе очень хорошие. Ремонта ждем – школа достаточно старая. Желательно стены поменять, полы и так далее. Ремонт здесь однозначно нужен. А так школа хорошая, – рассказала ученица 8 «а» класса Надежда.


Капитальный ремонт позволит создать безопасные и современные условия обучения, обновить инженерные системы, внутренние помещения и благоустроить школьную территорию.

– Вообще, конечно, всё хотелось бы поменять: новые полы, стены, даже потолок можно. Школа уже старая, можно обшить, сделать красивой. И работать будет по-другому: веселее, позитивнее. Поэтому с удовольствием ждём ремонт, – рассказала учитель английского языка Анастасия Ажбрагимова.

Игорь Шутенков поручил Комитету по образованию приступить к подготовке проектно-сметной документации.

Фото: мэрия Улан-Удэ
