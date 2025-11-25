Общество 25.11.2025 в 16:36
В Бурятии вирусы косят школьников
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла в полтора раза
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили в Роспотребнадзоре, по сравнению с предыдущим периодом число заболеваний выросло в 1,5 раза. Рост отмечен во всех возрастных группах, но больше всего - среди детей школьного возраста.
Кроме того, продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H3N2) – так называемого гонконгского гриппа.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, все заболевшие гриппом не были привиты.
Кроме того, продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием вируса A (H3N2) – так называемого гонконгского гриппа.
Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, все заболевшие гриппом не были привиты.
Тегиорви