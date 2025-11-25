Общество 25.11.2025 в 17:25

Запрет на скидки для маркетплейсов вызвал негатив у населения

78% граждан убеждены, что это приведет к очередному витку роста цен
Текст: Иван Иванов
Запрет на скидки для маркетплейсов вызвал негатив у населения
Фото: архив «Номер один»

Сбер и другие банки предложили на днях депутатам Госдумы запретить маркетплейсам предоставлять скидки при оплате покупок через их банки.

На вопрос ВЦИОМ «справедливое ли это требование со стороны банков?», 13% россиян ответили, что «справедливое». Несправедливое – 64%.

79% опрошенных согласны с тезисом «От запрета скидок пострадают миллионы потребителей по всей России, для которых товары станут дороже» (15% не согласны).

78% согласны, что «Запрет приведет к росту цен на товары на маркетплейсах» (15% не согласны). 71% считают, что «Запрет негативно скажется на малом и среднем бизнесе, который продает товары на маркетплейсах» (17% так не думают).

маркетплейсы опрос

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
