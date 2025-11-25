В Улан-Удэ адвоката оштрафовали за передачу «малявы» арестанту

Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении адвоката. Его привлекали к ответственности за попытку проноса нелегальной переписки в СИЗО. Она предназначалась его подзащитному.В ходе разбирательства сам адвокат вину в административном правонарушении не признал, ссылаясь на то, что изъятая у него переписка относится к материалам уголовного дела в отношении его клиента. Однако сотрудники следственного изолятора утверждали обратное. Суд с их доводами согласился.«Передача адвокатом писем и иных материалов, не прошедших цензуру и не относящихся к уголовному делу, противоречит основной цели изоляции подозреваемых и обвиняемых и может помешать установлению фактических обстоятельств по уголовному делу», - отметили в Советском райсуде.По итогам разбирательства адвоката признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Попытка обжаловать это решение не увенчалась успехом – Верховный суд Бурятии оставил его без изменений.