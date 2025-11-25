Общество 25.11.2025 в 17:38

В Улан-Удэ адвоката оштрафовали за передачу «малявы» арестанту

Сам адвокат виновным себя так и не признал
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении адвоката. Его привлекали к ответственности за попытку проноса нелегальной переписки в СИЗО. Она предназначалась его подзащитному. 

В ходе разбирательства сам адвокат вину в административном правонарушении не признал, ссылаясь на то, что изъятая у него переписка относится к материалам уголовного дела в отношении его клиента. Однако сотрудники следственного изолятора утверждали обратное. Суд с их доводами согласился.

«Передача адвокатом писем и иных материалов, не прошедших цензуру и не относящихся к уголовному делу, противоречит основной цели изоляции подозреваемых и обвиняемых и может помешать установлению фактических обстоятельств по уголовному делу», - отметили в Советском райсуде.

По итогам разбирательства адвоката признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 3 тысячи рублей. Попытка обжаловать это решение не увенчалась успехом – Верховный суд Бурятии оставил его без изменений. 
25.11.2025 в 17:38
