Общество 25.11.2025 в 19:24

В Бурятии создадут Союз овцеводов для решения системных проблем отрасли

Это позволит координировать усилия по переработке шерсти и шкур, реализации мяса и другим проблемам
Текст: Карина Перова
В Бурятии создадут Союз овцеводов для решения системных проблем отрасли
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии дан старт созданию ассоциации овцеводов. Решение было принято по итогам работы круглых столов на выставке племенных животных БайкалАгро-2025. Целью новой организации является консолидация усилий хозяйств для дальнейшего развития отрасли и вывода ее на новый уровень.

Как отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев, необходимость в создании такого Союза назрела давно. Он сообщил, что на сегодняшний день приоритетом ставится поддержка овцеводов, желающих развиваться, в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 

«Сегодня все разрознены, каждый сам по себе. Единой задачи и единого решения, которая стоит сегодня на развитие овцеводства, у нас нет. Создание Союза позволит координировать усилия по переработке шерсти и шкур, реализации мяса и другим проблемам, которые волнуют овцеводов», - подчеркнул министр.

В союз овцеводов войдут сотрудники Минсельхозпрода, ветеринарной и племенной служб, а также представители буддийской традиционной Сангхи России, которая на протяжении нескольких лет уже реализует программу социальная отара.

По единогласной просьбе участников совещания, координатором объединения стал Жаргал Батуев, известный своей деятельностью на благо села.

Инициативу министерства поддерживают и сами аграрии, которые видят в объединении шанс решить наболевшие вопросы. Глава КФХ Селенгинского района, участник социальной отары и обладатель знака тысячника Игорь Доржиев высказал идею о введении градации баранины по возрастным категориям на рынке, чтобы потребитель мог осознанно выбирать и покупать более нежное и полезное мясо молодых барашков.

Планируется, что работа Союза овцеводов Бурятии будет выстроена на регулярной основе с проведением совещаний не реже одного раза в квартал.


союз овцеводов минсельхоз нацроект сельское хозяйство

В Бурятии создадут Союз овцеводов для решения системных проблем отрасли
25.11.2025 в 19:24
