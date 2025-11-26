



На стыке Сибири и Дальнего Востока живут хорошие, добрые люди. Но так уж сложилось, что оставлять вещи без присмотра здесь бывает чревато. Даже если эта вещь не кошелек, а… здание тюрьмы.

Помните переделанную песню из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»? Кто не помнит, в юности миллениалов звучала она так: «Пока-пока-по камешку мы школу разберем…».



Эта песенка – конечно, выдумка. Но, как говорится, сказка – ложь, да в ней правда жизни. В Забкрае по камушку разобрали не школу, но тюрьму. Конечно, речь не о действующем учреждении (вот бы заключенные обрадовались, если бы местные разобрали пару стен), а об историческом здании Акатуйской каторжной тюрьмы, закрытой еще в 1917 году.

Но что будет, когда ее разберут полностью? Ведь потребность в камнях для строительства бань и домов останется. Стоит ли начать беспокоиться администрациям уже действующих учреждений?

Надеемся, что до этого не дойдет. Зато теперь многие обладатели новеньких бань близ Акатуйской тюрьмы могут гордо заявить, что они моются в памятнике истории (отчасти).