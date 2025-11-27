Выгодный отпуск в 2026 году

Вопрос: «Когда выгоднее взять отпуск в 2026 году?»

Эржена Баировна С.

Самый выгодный месяц для отпуска – это январь. Главное правило: отпускные считаются по вашему среднему заработку за последние 12 месяцев. Бонусы в расчете: если в декабре 2025-го вам выплатят годовую премию или "тринадцатую зарплату", отпуск в январе 2026-го позволит включить эти деньги в расчет. Результат - повышенные отпускные.

Двойной выигрыш: деньги вы получите еще в декабре, а отдыхать будете в январе, совместив отпуск с длинными новогодними каникулами. Праздничные дни (1-8 января) в счет отпуска не идут, значит, вы отдыхаете дольше, потратив меньше дней.

Многое меняется, если в 2026 году вам планируют повысить оклад. Если повышение ожидается весной или летом, брать отпуск в начале года невыгодно. Расчет будет происходить по старым зарплатам.

Выгоднее сдвинуть отпуск на вторую половину года, когда в расчетный период попадут несколько месяцев с увеличенным окладом.

Помните о ключевых правилах:

1. Работодатель обязан перечислить отпускные за 3 дня до начала отдыха.

2. Как минимум одна часть отпуска в году должна быть не короче 14 календарных дней.

3. Работодатель не имеет права не предоставлять вам отпуск два года подряд.

Оптимальный план - разделить отпуск:

1. Взять в январе, чтобы "зафиксировать" декабрьские премии и продлить отдых за счет праздников.

2. Взять летом или осенью, когда потребуется перезагрузка, а в расчете уже могут быть учтены новые повышенные оклады.