Общество 26.11.2025 в 09:24

Мэр Улан-Удэ: «Благодаря ТОСовцам жизнь вокруг нас становится лучше»

Сейчас в столице Бурятии действует более ста объединений неравнодушных горожан
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил полевую почту – инсталляцию, посвящённую Великой Отечественной войне, и павильон «Верхнеудинская ярмарка» на фестивале ТОС «Патриотизм. Единство. Творчество». Тематические площадки подготовили городские ТОСы.

– В Улан-Удэ 437 тысяч жителей – 104 ТОСа. В наших ТОСах неравнодушные люди с инициативой: сами ставят задачи, определяют цели и идут к ним. Выражаю огромную благодарность всем участникам: активистам, руководителям. Благодаря им жизнь вокруг нас становится лучше. Они не только для себя работают, они работают и для наших ребят, которые находятся в зоне СВО. Поддержка заключается не только в передаче необходимых вещей, продуктов питания или медикаментов, но и в эмоциональной поддержке, теплом чувстве домашнего очага, которое ощущается даже на расстоянии, – сказал Игорь Шутенков.


Для гостей на площадке ТОСов Улан-Удэ «Полевая почта» проводился мастер-класс по складыванию фронтовых писем-треугольников. Каждый желающий мог написать своё письмо бойцам СВО. После фестиваля эти послания будут направлены на передовую для поддержки и поднятия боевого духа.


В павильоне «Верхнеудинская ярмарка» была представлена ярмарка ТОСовской продукции и изделий. Вырученные средства будут направлены на поддержку бойцов СВО.


В студенческом ТОСе «Найдал» Бурятского республиканского педагогического колледжа создают картины, календари, шкатулки при помощи лазерного станка.

– Мы только начали. Сначала выбираем эскиз и загружаем. К примеру, вот картина, посвященная восьми благородным символам буддизма. Людям интересно. Еще мы начали делать сувениры при помощи 3D-принтера. В нашем ТОСе 250 человек, – рассказала председатель ТОС Надежда Дыжитова. 


Также в рамках фестиваля был объявлен сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Городские ТОСы собрали три коробки необходимых вещей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
