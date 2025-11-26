Общество 26.11.2025 в 09:27

Семья из Бурятии накопила свыше 450 тысяч рублей долга за коммуналку

Деньги пришлось взыскивать приставам
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Семья из Закаменского района Бурятии накопила крупный долг по коммунальным платежам – свыше 450 тысяч рублей.

За дело взялись судебные приставы. Поскольку жители погашать ничего не стали, специалисты арестовали их банковские счета.

«Благодаря применению этой меры принудительного исполнения вся требуемая сумма задолженности по коммунальным платежам была погашена должниками», - отметили в УФССП по Бурятии.

