Семья из Бурятии накопила свыше 450 тысяч рублей долга за коммуналку

Семья из Закаменского района Бурятии накопила крупный долг по коммунальным платежам – свыше 450 тысяч рублей.

За дело взялись судебные приставы. Поскольку жители погашать ничего не стали, специалисты арестовали их банковские счета.

«Благодаря применению этой меры принудительного исполнения вся требуемая сумма задолженности по коммунальным платежам была погашена должниками», - отметили в УФССП по Бурятии.