Общество 26.11.2025 в 10:17

В больницах Бурятии ввели масочный режим из-за ОРВИ и гонконгского гриппа

Также запрещены посещения в стационаре
A- A+
Текст: Карина Перова
В больницах Бурятии ввели масочный режим из-за ОРВИ и гонконгского гриппа
Фото: архив «Номер один»

В больницах Бурятии ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ (в 1,5 раза) и гонконгского гриппа – вируса гриппа A (H3N2).

Известно, что средства индивидуальной защиты необходимо носить всем сотрудникам и пациентам Заиграевской, Иволгинской, Окинской, Кижингинской, Гусиноозерской, Кяхтинской, Бичурской, Петропавловской, Муйской, Курумканской центральных районных больниц, поликлиники № 4 Улан-Удэ, центра Восточной медицины и Бурятского онкологического диспансера.

Подчеркивается, что запрещены посещения в стационаре до улучшения эпидемиологической обстановки.

Теги
ОРВИ масочный режим

Все новости

Подполковника полиции будут судить в Улан-Удэ
26.11.2025 в 11:05
В вузе Бурятии хранится книга, которой уже 330 лет
26.11.2025 в 10:58
ВСЖД перечислила с начала года 4,3 млрд рублей в бюджет Бурятии
26.11.2025 в 10:50
В Бурятии нашли «молочку» с недостоверной датой изготовления
26.11.2025 в 10:41
Активисты ТОС в Бурятии помогли бойцам СВО почти на 200 млн рублей
26.11.2025 в 10:38
В больницах Бурятии ввели масочный режим из-за ОРВИ и гонконгского гриппа
26.11.2025 в 10:17
Четыре спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате России по боксу
26.11.2025 в 09:58
В Улан-Удэ на Борсоева сбили 74-летнего мужчину
26.11.2025 в 09:39
На Алханае участник СВО незаконно рубил деревья в нацпарке
26.11.2025 в 09:36
Семья из Бурятии накопила свыше 450 тысяч рублей долга за коммуналку
26.11.2025 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В вузе Бурятии хранится книга, которой уже 330 лет
Это главный сборник жизнеописаний святых
26.11.2025 в 10:58
В Бурятии нашли «молочку» с недостоверной датой изготовления
Нарушения допустил производитель в Селенгинском районе
26.11.2025 в 10:41
Активисты ТОС в Бурятии помогли бойцам СВО почти на 200 млн рублей
Наиболее отличившихся из них вчера наградили на фестивале ТОСов
26.11.2025 в 10:38
На Алханае участник СВО незаконно рубил деревья в нацпарке
Ветерана пожурили и вместо наказания привезли ему грузовик дров
26.11.2025 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru