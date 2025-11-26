В больницах Бурятии ввели масочный режим из-за ОРВИ и гонконгского гриппа

В больницах Бурятии ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ (в 1,5 раза) и гонконгского гриппа – вируса гриппа A (H3N2).

Известно, что средства индивидуальной защиты необходимо носить всем сотрудникам и пациентам Заиграевской, Иволгинской, Окинской, Кижингинской, Гусиноозерской, Кяхтинской, Бичурской, Петропавловской, Муйской, Курумканской центральных районных больниц, поликлиники № 4 Улан-Удэ, центра Восточной медицины и Бурятского онкологического диспансера.

Подчеркивается, что запрещены посещения в стационаре до улучшения эпидемиологической обстановки.