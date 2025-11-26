Активисты ТОС в Бурятии помогли бойцам СВО почти на 200 млн рублей

25 ноября в Улан-Удэ прошел фестиваль Территориальных общественных самоуправлений Бурятии «Патриотизм. Единство. Творчество». Мероприятие сопровождалось выставкой и концертом, а завершилось награждением лучших активистов нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия».От правительства республики тосовцев приветствовал первый зампред Всеволод Мухин.– За словами «территориальное общественное самоуправление» скрывается очень большая мысль, задача, идея, когда люди самоорганизуются. Да, все органы власти стараются оказать поддержку материальную, нематериальную, но без той инициативы и желания помочь, которые есть у ТОС, сложно выполнить тот большой объем задач, который мы видим сегодня. Дела тосовцев направлены на улучшение сёл, районов, городов. Практически все наши земляки поднялись и помогают участникам специальной военной операции – шьют, плетут, вяжут, делают все необходимое для наших ребят на передовой, – сказал Всеволод Мухин.Сегодня в Бурятии около 2,5 тысяч территориальных общественных самоуправлений. Инициативы тосовцев поддерживаются правительством региона. В 2025 году выделено 80 млн рублей из республиканского бюджета на конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление», 15 млн рублей на конкурс «Самое спортивное территориальное общественное самоуправление», 10 млн рублей на конкурс инициативных проектов.– Активисты преображают свои родные места, помогают землякам на СВО. С начала специальной военной операции активисты ТОС практически в каждом селе, районе, городе организовали изготовление маскировочных сетей, теплоизоляционных одеял, пошив одежды, другой необходимой амуниции для военнослужащих, сбор денежных средств, посылок для ребят – если поступил заказ от земляка с передовой, то тосовцы его выполняют в короткие сроки, – отметила председатель Ресурсного центра поддержки территориального общественного самоуправления РБ Туяна Плотохонова.С начала спецоперации ТОСы Бурятии включились в активную поддержку наших ребят. Ресурсный центр взял на себя координацию процесса. У самой Туяны Плотохоновой в 2022 году сын Батор Намсараев ушел добровольцем на фронт и погиб при штурме Угледара, за что был награжден орденом Мужества (посмертно). Во время мероприятия Всеволод Мухин передал орден Мужества Батора Намсараева его вдове, дочери и родителям.Неравнодушных, отзывчивых и имеющих личное отношение к СВО в движении ТОС много. Сумма благотворительных акций ТОС республики по сбору денежных средств в общем составила 194,7 млн рублей. Активисты совершили 339 выездов в военные госпитали Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Бурятии с посылками, подарками, концертами, а также для работы в палатках республики в Джанкое и Армянске. ТОСы направили в зону СВО 150 тепловизоров и квадрокоптеров, более 4000 антидроновых одеял, автомобили, мотоциклы, квадроциклы и более 100 тысяч единиц одежды и амуниции.38 отличившихся ТОСовцев наградили нагрудным знаком «Лидер территориального общественного самоуправления в Республике Бурятия». Он был учрежден указом главы республики в 2020 году. Всего за 2020-2025 годы эту почетную награду получили 204 человека.Фото: пресс-служба правительства Бурятии