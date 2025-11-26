Общество 26.11.2025 в 10:41

В Бурятии нашли «молочку» с недостоверной датой изготовления

Нарушения допустил производитель в Селенгинском районе
Текст: Карина Перова
В Бурятии нашли «молочку» с недостоверной датой изготовления
Фото: прокуратура Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии производитель допустил нарушения при производстве и хранении молочной продукции. Это в ходе проверки выявили сотрудники Гусиноозерской межрайонной прокуратуры и районного отдела Роспотребнадзора.

В холодильных камерах обнаружили «молочку» с недостоверной датой изготовления и изделия без информации о сроках и условиях хранения. Кроме того, установлены факты непрохождения работниками необходимых медицинских осмотров.

Директору организации внесли представление. Несоответствующую требованиям закона продукцию уничтожили. А работники прошли медосмотры.

«По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов) в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей. Штраф оплачен», - отметили в прокуратуре Бурятии.

