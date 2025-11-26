В вузе Бурятии хранится книга, которой уже 330 лет

В Бурятском государственном университете рассказали о самой старой книге, которая хранится в их фонде. Ей уже 330 лет.

Речь идет о «Житиях святых» митрополита Димитрия Ростовского. Книгу издали в типографии Киево-Печерской лавры в 1695 году. Этот фундаментальный труд стал главным сборником жизнеописаний святых.

«История появления этого фолианта в стенах университета окутана тайной – никаких записей о поступлении книги не сохранилось», - отметили в пресс-службе вуза.