В корпусах главной больницы Бурятии заменили лифты

В терапевтическом и хирургическом корпусе № 1 РКБ им. Н.А. Семашко в Улан-Удэ заменили лифты, которые прослужили более 35 лет.

Специалисты установили модель «Сибирь» грузоподъемностью 630 кг. Данные лифты разработаны специально для лечебно-профилактических учреждений.

«Эти грузопассажирские подъемники отличаются плавностью хода, просторными кабинами с широкими дверными проемами, адаптированными панелями управления для маломобильных граждан и прочной, легко очищаемой отделкой. Конструкция лифтов гарантирует отсутствие вибраций и рывков, что особенно важно при транспортировке пациентов в тяжелом состоянии», - отметили в больнице.