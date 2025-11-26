Общество 26.11.2025 в 12:10

«Старики-разбойники» помогают раненым бойцам из Бурятии

Мужской вокальный ансамбль ветеранов собрал гуманитарную помощь
Текст: Карина Перова
«Старики-разбойники» помогают раненым бойцам из Бурятии
Фото: полпредство Бурятии в Москве

Мужской вокальный ансамбль ветеранов «Старики-разбойники» из Бурятии под руководством народного артиста РБ, заслуженного работника культуры России Дамбы Хасаранова передал большую посылку для бойцов СВО, проходящих лечение в госпиталях Москвы и Ростова-на-Дону.

Они закупили специальную коляску, спортивные костюмы, комплекты белья и кроссовки на собранные с концерта в честь 15-летия ансамбля средства. Специально для передачи помощи приехал в Москву ведущий ансамбля Сергей Будажапов.

«Год назад ансамбль также передал нашим защитникам автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» и приезжал в Москву с выступлением перед бойцами, проходящими лечение», - отметили в полпредстве Бурятии в Москве.

гуманитарная помощь СВО

