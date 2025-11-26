В Улан-Удэ электрики бросили провода после монтажа сетей

В Улан-Удэ жители СНТ «Профсоюзник» пожаловались в Бурприроднадзор на электриков, бросивших провода и прочий мусор после монтажа сетей.

Место несанкционированного размещения отходов образовалось на улице № 11. Организации, проводившей данные работы, объявили предостережение.

«По итогам рассмотрения предостережения, загрязнителем мусор полностью убран. Призываем всех жителей сообщать о случаях незаконного сброса мусора по телефону: 44-44-97», - прокомментировали в надзорном ведомстве.