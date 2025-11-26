Общество 26.11.2025 в 12:32

В Улан-Удэ электрики бросили провода после монтажа сетей

Организации объявили предостережение
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ электрики бросили провода после монтажа сетей
Фото: Бурприроднадзор

В Улан-Удэ жители СНТ «Профсоюзник» пожаловались в Бурприроднадзор на электриков, бросивших провода и прочий мусор после монтажа сетей.

Место несанкционированного размещения отходов образовалось на улице № 11. Организации, проводившей данные работы, объявили предостережение.

«По итогам рассмотрения предостережения, загрязнителем мусор полностью убран. Призываем всех жителей сообщать о случаях незаконного сброса мусора по телефону: 44-44-97», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

бурприроднадзор

