Общество 26.11.2025 в 12:47
В Бурятии ищут несовершеннолетнюю, которая покинула соцучреждение
Она ушла больше двух недель назад
Текст: Карина Перова
В полиции Бурятии разыскивают еще одного подростка. 16-летняя Виктория Кулиева 6 ноября около 8:00 ушла из социального учреждения и до настоящего времени не вернулась. Подчеркивается, что девочка ранее уже уходила.
Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, на вид 17-18 лет.
При наличии информации о разыскиваемой или её местонахождении просят сообщать по телефонам: 8(914)638-05-27 или 102.
Тегирозыск