В Бурятии ищут несовершеннолетнюю, которая покинула соцучреждение

В полиции Бурятии разыскивают еще одного подростка. 16-летняя Виктория Кулиева 6 ноября около 8:00 ушла из социального учреждения и до настоящего времени не вернулась. Подчеркивается, что девочка ранее уже уходила.

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, на вид 17-18 лет.

При наличии информации о разыскиваемой или её местонахождении просят сообщать по телефонам: 8(914)638-05-27 или 102.