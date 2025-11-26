Общество 26.11.2025 в 12:54
В Забайкалье ввели крупные штрафы за продажу энергетиков
Вредные составы ограничили по времени и месту потребления
Текст: Иван Иванов
Депутаты Законодательного собрания Забайкалья внесли поправки в краевой закон «Об административных правонарушениях», предусмотрев административную ответственность за нарушение запретов и ограничений продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на территории региона.
Как сообщает «Чита.Ру», теперь за нарушение запретов и ограничений продажи энергетических напитков установлено административное наказание: для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей.
Законопроект был принят во втором чтении. При этом ранее в крае ввели ограничение времени продажи энергетиков — с 21:00 до 10:00 по местному времени.
Замруководителя Региональной службы по тарифам Забайкальского края Ольга Макарова, комментируя новые ограничения, рассказывала, что ранее 34-м федеральным законом был установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним лицам, а также предусмотрено право регионов на введение дополнительных ограничений. «Законом края предусмотрен ряд дополнительных ограничений. Это запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в детских, медицинских и спортивных организациях», уточнила она.
