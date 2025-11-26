В Бурятии изъяли более полутора тонн омуля и 30 кг икры

В Бурятии специалисты МВД, Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и Управления Росгвардии изъяли 1 631 кг омуля и 30 кг икры в рамках мероприятия «Путина-2025». Нарушителей ловили с помощью беспилотников.

Правоохранители пресекли 59 нарушений правил рыболовства. Было возбуждено 17 уголовных дел по ст. 256 УК РФ и 4 уголовных дела – по ст. 175 УК РФ, а также составлено 14 административных протоколов по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Самый большой «улов» был в сентябре. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором обнаружили 1647 хвостов омуля общим весом 600 кг и 3 коробки икры весом 30 кг.

«Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, только за 1 экземпляр байкальского омуля (независимо от размера и веса), добытого в период нереста, рассчитывается в двойном размере и составляет 7 280 рублей. Ущерб учитывается дополнительно к наложенному наказанию. Таким образом, общий причиненный ущерб по уголовным делам по ст. 256 УК РФ составил более 13 млн рублей», - отметили в МВД по Бурятии.