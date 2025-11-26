Общество 26.11.2025 в 14:15
«Могут подраться, иногда списывают»
Четверняшки из Новосибирска пошли в школу
Текст: КП-Новосибирск
Иногда материнское счастье приходит тихо и незаметно, а иногда — обрушивается мощной волной, переворачивая жизнь вверх дном. Как сообщает КП-Новосибирск, именно так произошло у сибирячки Марины Стекловой, которая однажды проснулась не просто будущей мамой, а будущей мамой четверни. Сегодня её дети — Катя, Ваня, Алёна и Поля — ходят в первый класс, а сама Марина уже несколько лет ведёт блог, где вдохновляет тысячи родителей своими честными рассказами, самоиронией и бесконечной любовью.
Апрель 2018 года стал, пожалуй, самым счастливым месяцем в жизни Марины Стекловой. Тогда она написала в соцсетях короткий, но невероятно трогательный пост:
«Сегодня произошло чудесное событие: мы с мужем стали родителями замечательных четверняшек! Наш сыночек и три дочки изменили наш мир!»
Но путь к этому чуду был непростым. Шесть долгих лет Марина жила с диагнозом «бесплодие неясного генеза». Мечта стать мамой казалась всё более далёкой, однако судьба распорядилась иначе. Беременность наступила естественным путём — и принесла семье в подарок сразу четырёх малышей.
— Сначала нам сообщили, что будут близнецы. Потом — тройня. И когда на УЗИ увидели четвёртого, мы уже даже не испугались. Видимо, страхи закончились на тройне. Всю беременность меня берегли, как хрустальную вазу, — вспоминает Марина.
Роды прошли на 36-й неделе — хоть дети появились на свет немного раньше срока, но родились здоровыми и крепкими. В честь демографического «подвига» город выделил семье трехкомнатную квартиру, а рядом сразу образовалась большая группа поддержки — бабушки и дедушки, помогавшие с первыми хлопотами.
На глазах многочисленных подписчиков (а их в Телеграме уже почти 45 тысяч) семейство Стекловых-Козловых проходит нелегкий, но увлекательный путь воспитания малышей. Сначала четверняшки были крохотными младенчиками, а теперь это уже солидные первоклассники. Постигают азы грамматики и арифметики, привыкают к школьным будням — непросто, со скрипом, но мама и папа всегда помогут.
— Первую четверть мы привыкали. Было много сложностей во время сборов: то мы забывали одежду, то учебники. Но в целом — нормально. Самое сложное было каждый день гладить школьную форму. Сначала для каждого было два комплекта формы, потом я купила еще два на замену — и стало гораздо легче. Ване в школе легче, а девчонкам сложнее адаптироваться. Это у нас везде проявляется: Ваня более организованный и ответственный, а с девчонками приходится подольше заниматься, — смеётся Марина.
Хотя девочки очень похожи, как лучики одного солнца, характеры у них разные. Катя — лидер, душа компании, за две минуты готова подружиться с кем угодно. Алёна — тихая творческая душа. А Поля — настоящая маленькая леди. И, как оказалось, все они полюбили одни хобби.
— Ваня пошел на самбо, ему очень нравится. А девочки ходят на рисование — уже много картин нарисовали, вся квартира в их шедеврах! И на вокал пошли тоже. Прошли отбор — преподаватели говорят, что подают надежду! — делится их успехами мама.
Кстати, детей-то в семье на самом деле пять. Два года назад у близнецов появился братик Саша. Теперь он ходит в садик, пока его старшие брат и сёстры собираются на уроки. И когда приходят домой, вся кухня в их распоряжении. Четверняшки открывают учебники и тетради, пока мама параллельно варит щи-борщи. Тоже иногда им помогает, но все же выступает за то, чтобы дети решали задачки самостоятельно. Девчонки, правда, любят коситься в Ванину тетрадь, особенно по математике, и списывать.
— Есть соревновательный момент. У нас в классе не ставятся оценки привычные, а выдаются пока отметки «хвалюшки». Вот дети и соревнуются, у кого их больше. И могут рассказывать друг про друга, кто плохо отвечал, кто хорошо. Учителя иногда на четверняшек жалуются — девчонки могут поскандалить, подраться. В общем, как обычно — бей своих, чтоб чужие боялись. Да и Ваня может кулаки распустить, — смеется «квадромама». — Но мы не только ссориться, но и помогать друг другу умеем. И дружить — у каждого в классе есть свои друзья, подруги, причем из разных компаний. И с учителями хорошие отношения.
Учителя, конечно, удивлялись поначалу, что в первый класс придет сразу четверо близнецов (ну а кто бы не удивился?) Теперь попривыкли, но все равно рады, что им достались такие раритеты. Это вообще первый случай, когда в эту школу приходили четверняшки. Их даже отдельно поприветствовали на линейке 1 сентября.
