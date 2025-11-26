Общество 26.11.2025 в 14:28

В Улан-Удэ «тормозит» мобильный интернет

Стало известно, что его ограничили над всей критической инфраструктурой
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ «тормозит» мобильный интернет
Фото: архив «Номер один»

Сегодня в Улан-Удэ наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Как подчеркнули в Минтрансе Бурятии, его ограничили над всей критической инфраструктурой.

Если ранее это ограничение распространялось на микрорайоны Восточный и Аэропорт, сейчас зону блокировки мобильного интернета значительно расширили. Под нее попали все операторы связи. Когда все наладится, пока неизвестно. 

Специалисты напомнили, что с 11 ноября расширен список социально значимых ресурсов, к которым абоненты любого региона получают доступ даже в зонах ограничений мобильного интернета.

Стали доступны сервисы: 2GIS, Альфа-Банк, Почта России, Tutu.ru (https://tutu.ru/), РЖД, такси MAXIM, Дикси, информационные источники государственной власти и другие.

Пользоваться можно через официальный сайт, используя «Яндекс Браузер» или через официальное мобильное приложение сервиса. Дополнительных действий и дополнительной оплаты от абонента не требуется.

Теги
мобильный интернет ограничения

Все новости

Самбист из Бурятии завоевал кубок России
26.11.2025 в 15:53
В Иркутске бензин за 10 месяцев подорожал почти на 19%
26.11.2025 в 15:49
Выгодно и надежно
26.11.2025 в 15:41
В Бурятии «черные лесорубы» спилили деревья в нацпарке на несколько миллионов
26.11.2025 в 15:40
Просто для себя
26.11.2025 в 15:40
В Бурятии водитель уснул за рулем и влетел в грузовик
26.11.2025 в 15:27
Школу в Бурятии обязали оборудовать теплые туалеты
26.11.2025 в 15:27
В Бурятии пожарные вынесли газовые баллоны из полыхающего зимовья
26.11.2025 в 15:02
В районе Бурятии ввели карантин и дистант в школах и детсадах
26.11.2025 в 14:42
Жительница Бурятии натравила собаку на полицейского
26.11.2025 в 14:31
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Иркутске бензин за 10 месяцев подорожал почти на 19%
Главной причиной роста цен названы внеплановые ремонты НПЗ
26.11.2025 в 15:49
Выгодно и надежно
Плюсы программы долгосрочных сбережений
26.11.2025 в 15:41
Просто для себя
Программа долгосрочных сбережений
26.11.2025 в 15:40
Школу в Бурятии обязали оборудовать теплые туалеты

Обеспечивать комфортные условия обучения пришлось через суд

26.11.2025 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru