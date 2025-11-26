В Улан-Удэ «тормозит» мобильный интернет

Сегодня в Улан-Удэ наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Как подчеркнули в Минтрансе Бурятии, его ограничили над всей критической инфраструктурой.

Если ранее это ограничение распространялось на микрорайоны Восточный и Аэропорт, сейчас зону блокировки мобильного интернета значительно расширили. Под нее попали все операторы связи. Когда все наладится, пока неизвестно.

Специалисты напомнили, что с 11 ноября расширен список социально значимых ресурсов, к которым абоненты любого региона получают доступ даже в зонах ограничений мобильного интернета.

Стали доступны сервисы: 2GIS, Альфа-Банк, Почта России, Tutu.ru (https://tutu.ru/), РЖД, такси MAXIM, Дикси, информационные источники государственной власти и другие.

Пользоваться можно через официальный сайт, используя «Яндекс Браузер» или через официальное мобильное приложение сервиса. Дополнительных действий и дополнительной оплаты от абонента не требуется.