В районе Бурятии ввели карантин и дистант в школах и детсадах

Причина тому – рост заболеваемости ОРВИ
Текст: Карина Перова
В районе Бурятии ввели карантин и дистант в школах и детсадах
Фото: архив «Номер один»

В Иволгинском районе Бурятии ввели меры по карантину в связи с распространением ОРВИ. Временные ограничения коснулись нескольких образовательных учреждений.

Так, закрыты на карантин детские сады «Вишенка» и «Улаалзай». Частично закрыты (по группам): детсады «Алтан Сэсэг», «Бэлэг», «Теремок», «Хараасгай» и «Рябинка».

А школы решили перевести на дистанционное обучение. Полностью отправили на удаленку Гурульбинскую СОШ и Оронгойскую СОШ. Частично (по классам): Сотниковские школы, СОШ Поселья и СОШ Хойтобэе.

«Просим родителей и учеников отнестись с пониманием к временным мерам, направленным на обеспечение здоровья и безопасности детей», - прокомментировали в администрации района.

Ранее «Номер один» сообщал, что в ряде больниц республики ввели масочный режим и запретили посещения в стационаре.

