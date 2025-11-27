Жители Улан-Удэ стали использовать нейросети для обмана

Гонка вооружений между недобросовестными клиентами и службами доставки еды вышла на принципиально новый технологический уровень. На смену поддельным фотографиям и нарочито грубым отзывам пришел искусственный интеллект. Жители Улан-Удэ, как выяснилось, оказались в авангарде этого сомнительного тренда, используя нейросети для получения бесплатных обедов и ужинов.Все началось с того, что одна из местных служб доставки заметила участившиеся жалобы клиентов на качество роллов. На приложенных фотографиях суши-сеты выглядели непрезентабельно: рис развален, ингредиенты разбросаны, соус размазан по всему контейнеру. Следуя политике клиентоориентированности, компания несколько раз шла навстречу и отправляла замену за свой счет. Однако бдительные сотрудники заметили неестественность снимков.- Сначала мы, конечно, хватались за голову: как такое могло произойти на нашей кухне? Мы всегда строго следим за стандартами сборки. Но потом заметили странные детали. Соус на фото лежал так, будто его размазывал тот, кто впервые в жизни держал ложку, а не опытный повар. Тени падали нелогично, а текстура риса местами напоминала скорее мазки кисти, чем крупинки. У нас возникло стойкое ощущение, что мы смотрим не на фотографию, а на рисунок, - рассказал менеджер по качеству службы доставки, ставшей первой жертвой цифрового мошенничества.Подозрения подтвердились. Оказалось, что некоторые клиенты нашли оригинальный, но противозаконный способ сэкономить. Они фотографировали идеальные роллы из ресторана, а затем пропускали снимок через нейросеть, способную генерировать изображения. В запросе они указывали что-то вроде: «разваленные, неаккуратные, испорченные роллы». Искусственный интеллект добросовестно исполнял «заказ», создавая фотофиксацию, на основе которой можно было требовать компенсацию.Сомнительный тренд прибыл к нам из-за границы, где аналогичные случаи уже неоднократно фиксировались. В российских соцсетях и мессенджерах схема быстро набрала популярность.- Это новая реальность, с которой сталкиваются многие города России. Ко мне уже подходили коллеги с похожими историями. Клиенты заказывают пиццу, а потом присылают в поддержку обработанное ИИ-фото, где от пиццы осталась одна лепешка с размазанным сыром где-то на заднем плане. Требуют или вернуть деньги, или дать скидку на следующий заказ. Расчет на то, что проще удовлетворить претензию, чем разбираться. И ведь часто это срабатывало, - комментирует ситуацию владелец пиццерий Дмитрий Селезнев.По словам предпринимателя, подобные случаи наносят бизнесу двойной удар. Прямые убытки - это стоимость бесплатно отправленного заказа. Но есть и косвенные: подрыв доверия внутри команды и деморализация поваров, которых необоснованно обвиняют в халтуре.Шеф-повар суши-бара Артур признается, что первые инциденты вызывали у него шок и чувство несправедливости.- Ты стоишь у станка, вкладываешь душу в каждую порцию, следишь, чтобы каждый ролл был ровным, соус аккуратно подан. А потом тебе приносят телефон с кривым фото и говорят: «Смотри, что ты делаешь». Обидно. Сейчас мы, конечно, стали более бдительными. Научились отличать картинку, сделанную нейросетью, от реальной бракованной продукции. Настоящий брак имеет свою логику, а ИИ-генерация - свою, цифровую.С юридической точки зрения, такие действия клиентов подпадают под статью о мошенничестве. Однако доказать умысел крайне сложно. Службы доставки оказались в непростой ситуации: ужесточение политики в отношении жалоб может задеть и реально пострадавших клиентов, а попустительство - поощрять новых «умельцев».Владельцы бизнеса не хотят превращаться в цитадель, где клиенту не доверяют. Поэтому им приходится усиливать внутренний контроль. Теперь все спорные фотографии проходят двойную, а то и тройную проверку. Они вынуждены сравнивать их с эталонами блюд, консультироваться с поварами. И уже начали вести черный список клиентов, уличенных в подобных махинациях.Эксперты прогнозируют, что с развитием и популяризацией технологий генеративного ИИ подобные случаи будут только учащаться. Бизнесу в сфере общепита и доставки придется адаптироваться: внедрять более сложные системы верификации, обучать сотрудников цифровой грамотности и, возможно, даже разрабатывать собственные технологические решения для распознавания фейков.Пока же подобные истории служат предупреждением для всех участников рынка. Нейросети, созданные для творчества и упрощения жизни, в умелых, но недобросовестных руках превращаются в инструмент для обмана. И в этой высокотехнологичной гонке за бесплатной пиццей и роллами проигрывают в конечном счете все: рестораны несут убытки, а честные клиенты рискуют столкнуться с ростом цен и атмосферой тотального недоверия.Хотя это и не связано с доставкой, но, к примеру, в Китае придумали хитроумный способ борьбы с недобросовестными покупателями: к женской одежде начали прикреплять огромные бирки, которые невозможно снять, не повредив вещь. Цель таких бирок - остановить тех, кто покупает одежду, носит ее пару раз и возвращает в магазин. В некоторых случаях процент возвратов достигает 60%, а при онлайн-шопинге и вовсе превышает все 80%. Теперь покупателям стало гораздо сложнее вернуть товар - с такой биркой даже селфи не сделаешь.Тем временем массовое применение искусственного интеллекта для обмана ставит под угрозу стабильность всей индустрии доставки еды. Компании отмечают рост числа жалоб с «подозрительными» фотографиями, что приводит к увеличению операционных расходов и снижению прибыли.