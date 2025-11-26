Школу в Бурятии обязали оборудовать теплые туалеты

В 2016 году судебный пристав-исполнитель Иволгинского РОСП возбудил исполнительное производство в отношении Сужинской средней школы. Предметом исполнения была обязанность в срок до 1 августа 2016 года выполнить ряд требований санитарного законодательства.

В частности, от школы требовали: озеленить участок, заасфальтировать въезд - выезд к мусорной площадке, к надворным туалетам обучающихся и персонала, предусмотреть в гардеробной ячейки для обуви; оборудовать в здании для обучающихся 1-4 классов учебные помещения с рекреациями, игровые комнаты для групп продленного дня, поставить для детей в начальной школе парты с регуляторами наклона рабочей плоскости; обеспечить во всех кабинетах соблюдение размеров и проходов между рядами двухместных столов, между рядом столов и наружной продольной стеной 20 см, от первой парты до учебной доски.

Также от руководства школы требовали оборудовать теплые туалеты в здании начальной школы (мужской и женский); поставить в кабинетах начальных классов умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды; обеспечить среднюю наполняемость в классах из расчета 2,5 кв.м на одного обучающегося, не допускать обучение в три смены; предусмотреть в здании школы помещения медицинского назначения, устранить щели в полах, стертость и неровность поверхности досок в старой половине здания средней школы; оборудовать мастерские для трудового обучения (столярные и слесарные мастерские) и обеспечить их оборудованием; обеспечить количество посадочных мест в обеденном зале из расчета площади на 1 посадочное место 0,6 кв.м; оборудовать отапливаемый переход между начальной школой и основным зданием школы; организовать двукратное горячее питание (завтраки и обеды) в школе, обеспечить разнообразие меню (включить овощи, фрукты, кисломолочные продукты, мясо, рыбу).

Решение суда, на основании которого выдан исполнительный лист, вступило в законную силу 24 мая 2016 года.

К 2025 году школа выполнила практически все требования, неисполненными осталась небольшая часть.

15 апреля 2025 года школа обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения судебного решения до 1 апреля 2026 года.





