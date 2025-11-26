Просто для себя

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это простой и понятный сберегательный инструмент. Она дает людям возможность получать дополнительный доход в будущем или создать «подушку безопасности» для особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное.



Долгосрочные сбережения формируются за счет добровольных взносов участника, пенсионных накоплений, сформированных с 2002 по 2014 год, а также за счет средств государственного софинансирования.



Использовать средства Программы можно по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Накопления можно получить как в виде единоразовой выплаты, так и в виде периодических выплат, также их можно использовать для оплаты дорогостоящего лечения.



Программа позволяет накопить на крупную покупку или получить дополнительный доход к пенсии.





























