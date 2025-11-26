Общество 26.11.2025 в 15:49
В Иркутске бензин за 10 месяцев подорожал почти на 19%
Главной причиной роста цен названы внеплановые ремонты НПЗ
Текст: Иван Иванов
В октябре 2025 года в Иркутской области заметно подорожали бензин и дизельное топливо. Всего за год их стоимость в Приангарье выросла на 18,7% и 9,6% соответственно, сообщает Irk.ru со ссылкой на пресс-службу Иркутского отделения Сибирского ГУ Банка России.
Цены увеличиваются из-за снижения объемов производства топлива в стране. Это связано с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах из-за атак украинских беспилотников. По этой причине выросли и оптовые цены на топливо. Независимые АЗС, которых в Иркутской области большинство, быстрее переносили этот рост в розничные цены.
По данным на сентябрь в Иркутской области цена бензина за год поднялась почти на 16%. Ранее Приангарье вошло в пятерку регионов Сибирского федерального округа с самым дорогим бензином. В октябре цены поднялись еще, а на некоторых заправках Иркутска появились объявления об ограничении отпуска автотоплива в один бак до 20 литров.
Цены увеличиваются из-за снижения объемов производства топлива в стране. Это связано с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах из-за атак украинских беспилотников. По этой причине выросли и оптовые цены на топливо. Независимые АЗС, которых в Иркутской области большинство, быстрее переносили этот рост в розничные цены.
По данным на сентябрь в Иркутской области цена бензина за год поднялась почти на 16%. Ранее Приангарье вошло в пятерку регионов Сибирского федерального округа с самым дорогим бензином. В октябре цены поднялись еще, а на некоторых заправках Иркутска появились объявления об ограничении отпуска автотоплива в один бак до 20 литров.
Тегитопливо