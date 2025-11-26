Общество 26.11.2025 в 15:49

В Иркутске бензин за 10 месяцев подорожал почти на 19%

Главной причиной роста цен названы внеплановые ремонты НПЗ
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске бензин за 10 месяцев подорожал почти на 19%
Фото: архив «Номер один»
В октябре 2025 года в Иркутской области заметно подорожали бензин и дизельное топливо. Всего за год их стоимость в Приангарье выросла на 18,7% и 9,6% соответственно, сообщает Irk.ru со ссылкой на пресс-службу Иркутского отделения Сибирского ГУ Банка России.

Цены увеличиваются из-за снижения объемов производства топлива в стране. Это связано с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах из-за атак украинских беспилотников. По этой причине выросли и оптовые цены на топливо. Независимые АЗС, которых в Иркутской области большинство, быстрее переносили этот рост в розничные цены.

По данным на сентябрь в Иркутской области цена бензина за год поднялась почти на 16%. Ранее Приангарье вошло в пятерку регионов Сибирского федерального округа с самым дорогим бензином. В октябре цены поднялись еще, а на некоторых заправках Иркутска появились объявления об ограничении отпуска автотоплива в один бак до 20 литров. 
Теги
топливо

Все новости

Самбист из Бурятии завоевал кубок России
26.11.2025 в 15:53
В Иркутске бензин за 10 месяцев подорожал почти на 19%
26.11.2025 в 15:49
Выгодно и надежно
26.11.2025 в 15:41
В Бурятии «черные лесорубы» спилили деревья в нацпарке на несколько миллионов
26.11.2025 в 15:40
Просто для себя
26.11.2025 в 15:40
В Бурятии водитель уснул за рулем и влетел в грузовик
26.11.2025 в 15:27
Школу в Бурятии обязали оборудовать теплые туалеты
26.11.2025 в 15:27
В Бурятии пожарные вынесли газовые баллоны из полыхающего зимовья
26.11.2025 в 15:02
В районе Бурятии ввели карантин и дистант в школах и детсадах
26.11.2025 в 14:42
Жительница Бурятии натравила собаку на полицейского
26.11.2025 в 14:31
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Выгодно и надежно
Плюсы программы долгосрочных сбережений
26.11.2025 в 15:41
Просто для себя
Программа долгосрочных сбережений
26.11.2025 в 15:40
Школу в Бурятии обязали оборудовать теплые туалеты

Обеспечивать комфортные условия обучения пришлось через суд

26.11.2025 в 15:27
В районе Бурятии ввели карантин и дистант в школах и детсадах
Причина тому – рост заболеваемости ОРВИ
26.11.2025 в 14:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru