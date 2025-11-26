Общество 26.11.2025 в 16:37

Крупное образование лобных пазух едва не убило пенсионера из Бурятии

Его успешно прооперировали оториноларингологи РКБ им. Н.А. Семашко
Текст: Карина Перова
Фото: РКБ им. Н.А. Семашко

В Улан-Удэ врачи оториноларингологического отделения РКБ им. Н.А. Семашко успешно провели пожилому мужчине сложную операцию по удалению крупного мукоцеле лобной пазухи. Это доброкачественное кистоподобное новообразование, которое возникает из-за закупорки выводного отверстия лобной пазухи и приводит к скоплению в ней вязкого экссудата.

Глаз у пациента начал отекать весной 2024 года. После этого он обратился в поликлинику и начал проходить различные обследования. Проблему определили благодаря компьютерной томографии.

«На февраль записали на операцию, но по семейным обстоятельствам пропустил ее. В тот момент образование не было таким большим. А вот с лета оно начало сильно расти», - рассказал мужчина.

За три месяца образование, достигшее в диаметре около 5 см, начало разрушать все вокруг: межпазухную перегородку, переднюю, заднюю стенки лобной пазухи и медиальную стенку орбиты. Кроме этого, был спаян с твердой мозговой оболочкой, практически проникнув в мозг. А это, по словам, врачей могло привести к летальному исходу.

«Лор-хирурги провели сложнейшую скрупулезную операцию по полному удалению мукоцеле и восстановлению поврежденных костных структур. В ходе вмешательства был сделан разрез по надбровной дуге, обеспечен доступ к образованию, образование с ее стенками полностью удалено, и устранен дефект костной стенки с использованием специального материала- остеоматрикс. Лобная пазуха была обтурирована подкожной жировой клетчаткой взятой с передней брюшной стенки, а дефект передней стенки закрыт титановой пластиной», - рассказали в больнице.

Мужчину со значительным улучшением выписали домой. Он поблагодарил коллектив медучреждения: заведующего Доржи Очирова, Владимира Дугарова, Булата Санжиева и медсестер.

