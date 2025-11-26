Общество 26.11.2025 в 16:44
Условия и возможности Программы долгосрочных сбережений в вопросах и ответах
С КАКОЙ СУММЫ МОЖНО НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ? КАК ЧАСТО НАДО ПОПОЛНЯТЬ СЧЕТ?
Требований к размеру и периодичности взносов нет. Участник Программы сам решает, когда и в каком объеме пополнять свой счет. Но, чтобы получить софинансирование от государства, сумма взносов за календарный год должна быть не менее 2 тыс. рублей. Важно отметить, что в эту величину не включаются средства пенсионных накоплений, переведенные из системы обязательного пенсионного страхования, а также денежные средства, которые вы получили из другого НПФ при прекращении действия договора или его расторжении.
СКОЛЬКО СЧЕТОВ МОЖЕТ ИМЕТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК?
Гражданин имеет право заключить неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений. Однако налоговый вычет он может получить в случае, если у него не более трех таких договоров одновременно. При открытии четвертого счета участник Программы теряет право на возмещение налога по уже заключенным договорам. Исключения:
— дополнительный счет появился из-за того, что вы решили сменить НПФ и переводите сбережения между двумя фондами;
— вы открыли новые счета, но не стали их пополнять и закрыли к моменту, когда запросили вычет.
Можно ли открыть счет не на себя, а на ребенка? Если да, то как и когда ребенок сможет воспользоваться накопленными средствами? При достижении какого возраста? Сможет ли он сам забрать средства или это должен будет сделать тот, кто открывал счет?
Договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица независимо от его возраста. При этом будут действовать общие основания на получение выплат — по истечении 15 лет действия договора долгосрочных сбережений или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Порядок выплаты средств со счета (кто получает, в каком объеме и так далее) в случае расторжения договора (выкупной суммы) определяется его условиями.
КАКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СРОК НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СФОРМИРОВАННЫХ СРЕДСТВ?
Независимо от возраста гражданина при заключении договора долгосрочных сбережений и наличия оснований для досрочного назначения страховой пенсии (особые условия труда, проживание в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях и так далее) за назначением периодических выплат и единовременной выплаты по Программе можно обращаться по истечении 15 лет действия договора долгосрочных сбережений или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (в зависимости от того, что наступит ранее).
НА КАКИЕ ВЫПЛАТЫ Я МОГУ ПРЕТЕНДОВАТЬ?
— Пожизненная ежемесячная выплата.
— Срочная периодическая выплата — на срок не менее 10 лет.
— Единовременная выплата. Она назначается в том случае, если денег на счете недостаточно для начисления пожизненной периодической выплаты в размере 10% и более от прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
Прожиточный минимум пенсионера в 2024 году составляет 13 290 рублей, 10% от него — 1329 рублей. Для того чтобы назначить пожизненную периодическую выплату в таком размере, ориентировочно требуется 300–400 тыс. рублей.
Дополнительно НПФ может предложить:
— Срочную выплату — на срок менее 10 лет.
— Единовременную выплату независимо от суммы на счете. В этом случае даже при большой сумме на сберегательном счете, позволяющей назначить пожизненную выплату в большом размере, участник может получить сформированные средства в виде единовременной выплаты.
При этом закон устанавливает, что такая выплата может назначаться только по истечении 15 лет с даты заключения договора. Достижения возраста 55/60 лет для ее назначения недостаточно.
МОЖНО ЛИ ЗАБРАТЬ ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА ДОСРОЧНО?
Вложенные личные средства по условиям Программы можно забрать в любое время до наступления оснований назначения выплат в размере, который определен договором долгосрочных сбережений. НПФ может установить в договоре понижающие коэффициенты в случае досрочного снятия денег. Средства пенсионных накоплений, переведенные в Программу, а также средства, внесенные государством, и инвестиционный доход, полученный на эти средства, забрать не получится. Они останутся на счете до достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин или истечения 15 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО БУДЕТ СНЯТЬ СРЕДСТВА ДОСРОЧНО БЕЗ ПОТЕРЬ?
Гражданин может выбрать — снять часть или всю сумму сформированных средств в рамках Программы на оплату дорогостоящего лечения или в случае потери кормильца. Перечень видов дорогостоящего лечения утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2023 № 3392р. При этом на государственном уровне могут быть установлены дополнительные требования к порядку выплаты выкупной суммы (сумма средств на счете, которая выплачивается при расторжении договора) в случае возникновения особой жизненной ситуации.
Порядок выплаты определяется условиями договора долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом.
КАКОВЫ УСЛОВИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ? КТО И В КАКИЕ СРОКИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАКОПЛЕННЫЕ СРЕДСТВА В КАЧЕСТВЕ НАСЛЕДНИКА? ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО БУДЕТ СДЕЛАТЬ?
Если участнику Программы были назначены срочные периодические выплаты, то в случае его смерти сформированные по Программе средства за вычетом уже выплаченных наследуются правопреемниками, указанными в договоре, а в случае отсутствия таковых — его ближайшими родственниками. Наследования не возникает, если были назначены пожизненные периодические выплаты.
Выплата осуществляется правопреемникам при обращении за ней в течение шести месяцев со дня смерти гражданина. Порядок выплаты определяется договором долгосрочных сбережений.
ВСЕ ЛИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ (НПФ) МОГУТ РАБОТАТЬ ПО ПРОГРАММЕ?
Деятельностью по формированию долгосрочных сбережений может заниматься любой НПФ. Однако НПФ, который не работает в системе обязательного пенсионного страхования, не сможет оказать услугу по переводу пенсионных накоплений в Программу в качестве единовременного взноса. Если вы планируете переводить свои пенсионные накопления, то стоит прежде уточнить у своего НПФ, работает ли он в системе обязательного пенсионного страхования. Также это можно проверить в реестре НПФ.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ОПЕРАТОРА ПРОГРАММЫ, ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ОДНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА К ДРУГОМУ?
Гражданин имеет право перевести сформированные средства по Программе без потери инвестиционного дохода и каких-либо комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора долгосрочных сбережений и переводе сформированных средств в другой НПФ. При этом уплату взносов в другой НПФ можно начать сразу, не дожидаясь перевода уже сформированных средств.
У КОГО ЕСТЬ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?
Это граждане 1967 года рождения и моложе, которые официально работали до 2014 года. В отношении этих граждан работодатели направляли 6% пенсионных отчислений на накопительную часть. Также это касается тех, кто самостоятельно отчислял взносы на накопительную часть.
C 2014 года прекращена обязательная уплата работодателями взносов на накопительную пенсию за своих работников (что называется заморозкой). При этом уже уплаченные средства продолжают инвестироваться и отражаться на личных счетах в СФР или в одном из НПФ. Так, с 2014 года (то есть уже без поступления новых взносов работодателей за периоды начиная с 2014 года) объем пенсионных накоплений вырос с 3,2 трлн рублей до 5,7 трлн рублей (на 76%).
После введения заморозки у граждан не изменились права на распоряжение средствами своих пенсионных накоплений. Можно по-прежнему перейти к другому страховщику и обратиться за назначением накопительной пенсии при наступлении пенсионных оснований — при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин или при получении права на досрочную страховую пенсию. В случае смерти гражданина до назначения ему накопительной пенсии правопреемники имеют право на получение соответствующих выплат.
КАК ПЕРЕВЕСТИ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ?
Процедура перевода пенсионных накоплений в Программу регулируется законодательством.
Если пенсионные накопления сформированы в НПФ, то для их перевода в Программу в этом же НПФ гражданину необходимо будет заключить с НПФ договор долгосрочных сбережений и подать в этот НПФ специальное заявление. Заявление можно подать лично в НПФ, через свой личный кабинет (при наличии) или с 1 июля 2024 года через портал «Госуслуги». Средства пенсионных накоплений переводятся в Программу на следующий год после подачи заявления.
Если пенсионные накопления гражданина сформированы в Социальном фонде России (СФР) или в ином НПФ, то для их перевода в Программу необходимо сначала перевести их в нужный НПФ в установленном порядке в рамках системы ОПС (срочный или досрочный переход), а потом уже по описанной выше процедуре в Программу.
Есть два варианта перехода:
— срочный — через пять лет с момента подачи заявления (до конца марта шестого года с момента подачи заявления). В этом случае вы не теряете доход, заработанный с момента последней фиксации, которая производится каждые пять лет с даты заключения договора с НПФ (или даты, с которой вашим страховщиком стал СФР);
— досрочный — в ближайший год (до конца марта следующего после подачи заявления года). В этом случае вы потеряете инвестиционный доход, который фонд заработал с момента последней фиксации (если доход был). Если за это время НПФ терпел убытки, то их вычтут из суммы на вашем счете.
Также гражданин вправе вступить в Программу и уплачивать взносы только за счет собственных средств, в этом случае его пенсионные накопления могут остаться у текущего.
