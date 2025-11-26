В Бурятии сотрудник УФСИН имел бизнес и привлекал к труду зека

Сотрудники прокуратуры Бурятии и отдела собственной безопасности УФСИН по РБ проверили соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Так, со старшего инспектора филиала по Кабанскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по республике» взыскали 127 тыс. рублей, полученные в результате предпринимательской деятельности. Также пресечен факт использования им в личных целях труда осужденного.

Кроме того, заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии привлекли к уголовной ответственности за незаконную передачу осужденному сотового телефона.