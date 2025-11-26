Общество 26.11.2025 в 18:01

В Бурятии сотрудник УФСИН имел бизнес и привлекал к труду зека

С инспектора взыскали деньги, полученные в результате предпринимательской деятельности
Текст: Карина Перова
В Бурятии сотрудник УФСИН имел бизнес и привлекал к труду зека
Фото: архив «Номер один»

Сотрудники прокуратуры Бурятии и отдела собственной безопасности УФСИН по РБ проверили соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

Так, со старшего инспектора филиала по Кабанскому району ФКУ «УИИ УФСИН России по республике» взыскали 127 тыс. рублей, полученные в результате предпринимательской деятельности. Также пресечен факт использования им в личных целях труда осужденного.

Кроме того, заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии привлекли к уголовной ответственности за незаконную передачу осужденному сотового телефона.

ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

