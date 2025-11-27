В детской больнице Улан-Удэ ввели запрет на посещение пациентов

В Улан-Удэ ввели запрет на посещение Детской республиканской клинической больницы родственниками пациентов и лиц, не являющихся сотрудниками медорганизаций. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики.

- В настоящее время на территории больницы организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проводится дезинфекция помещений, - сообщили в ДРКБ.

Для получения информации о состоянии ребенка, находящегося на лечении в больнице, необходимо будет связаться с его лечащим врачом по телефону.

Фото: Номер один