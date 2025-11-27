Общество 27.11.2025 в 08:48
В детской больнице Улан-Удэ ввели запрет на посещение пациентов
Его ввели из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ ввели запрет на посещение Детской республиканской клинической больницы родственниками пациентов и лиц, не являющихся сотрудниками медорганизаций. Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории республики.
- В настоящее время на территории больницы организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проводится дезинфекция помещений, - сообщили в ДРКБ.
Для получения информации о состоянии ребенка, находящегося на лечении в больнице, необходимо будет связаться с его лечащим врачом по телефону.
Фото: Номер один
Тегибольница