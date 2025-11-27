Общество 27.11.2025 в 09:04
В Бурятии из-за морозов перенесли занятия в школе
В Баунтовском районе столбик термометра опустился до -37 градусов
Текст: Андрей Константинов
В Баунтовском районе Бурятии перенесли занятия у 1-4 классов Витимской школы. Причиной этого стали сильные морозы. По сообщению «Баунт-инфо.24/7», сегодня к утру температура в районе опустилась до минус 37 градусов.
В связи с этим занятия у учеников начальных классов начнутся в 11 часов.
