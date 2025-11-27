Общество 27.11.2025 в 09:21

Юридическая фирма обманула улан-удэнца на 780 тысяч рублей

Под маской консультантов работала группа мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Юридическая фирма обманула улан-удэнца на 780 тысяч рублей

Житель Улан-Удэ пытаясь вернуть деньги, когда-то потерянные на инвестиционной платформе, остался без 780 тысяч. Консультанты юридической фирмы, предложившие свои услуги по возврату средств, оказались мошенниками.

В полиции он рассказал, что в сентябре 2025 года ему позвонил мужчина, представился консультантом юридической фирмы и сразу начал расспрашивать о возможной связи с инвестиционной платформой «Финико», а также интересоваться, не желает ли он вернуть потерянные там 360 тысяч в 2021 году. Собеседник заверил его, что средства можно вернуть и что их сумма значительно выросла.

- Мошенники убедили горожанина, что его деньги находятся в банке в Колумбии. Там на его имя есть ячейка с суммой около 7,7 миллиона рублей, открытая третьим лицом, которое впоследствии оказалось мошенником и заблокировало доступ к средствам. В подтверждение своих слов ему направили сканы документов, подтверждающих наличие счёта. Для «разблокировки» денег потребовалось перечислить 300 000 рублей в счёт оплаты необходимых услуг. Гражданин, поверив в возможность возврата средств, перевёл указанную сумму на предоставленные реквизиты, - рассказали в полиции республики.

Однако после этого, с улан-удэнца снова стали тянуть деньги. Необходимо было уплатить «налог» в размере 70 000 рублей, затем дополнительный платёж в 80 000 рублей, а позже ещё один «налог» на сумму 230 000 рублей. Надеясь на скорое получение миллионов, мужчина все оплатил.

- 14 ноября 2025 года мошенники вновь связались с ним и сообщили, что деньги уже переведены в банк другой страны, но для их возврата в Россию необходимо оплатить услуги посредника, составляющие 300 тысяч рублей. Спустя неделю деньги, якобы, уже находились в Калининграде и для их доставки по месту жительства требуется ещё 400 тысяч рублей. Именно в этот момент гражданин осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию, - добавили в МВД республики.

Общий ущерб составил чуть более 780 тысяч рублей. В полиции отметили, что ежемесячный доход мужчины составляет 60 тысяч рублей, а также имеются действующие кредиты.

Фото: Номер один

 

Теги
мошенники

Все новости

В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя
27.11.2025 в 10:12
На Бурятию надвигаются морозы до -32 градусов
27.11.2025 в 10:00
В Хоринском районе Бурятии отремонтировали 17 км важной дороги
27.11.2025 в 09:58
В Бурятии чествовали многодетную маму и участницу СВО
27.11.2025 в 09:42
60-летний житель Бурятии погиб на спецоперации
27.11.2025 в 09:38
Юридическая фирма обманула улан-удэнца на 780 тысяч рублей
27.11.2025 в 09:21
Ветеран из Бурятии произвел фурор в Африке
27.11.2025 в 09:14
В Бурятии рейсовый автобус и грузовик столкнулись из-за коровы
27.11.2025 в 09:14
В Бурятии из-за морозов перенесли занятия в школе
27.11.2025 в 09:04
Выгодный отпуск в 2026 году
27.11.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя
Он обосновался в местности Цайдамские озера
27.11.2025 в 10:12
На Бурятию надвигаются морозы до -32 градусов
На большей части республики пройдут снегопады
27.11.2025 в 10:00
В Хоринском районе Бурятии отремонтировали 17 км важной дороги
Церемонию открытия участка посетил глава республики
27.11.2025 в 09:58
В Бурятии чествовали многодетную маму и участницу СВО
Екатерина Плюснина служила в должности радио-телефониста-планшетиста
27.11.2025 в 09:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru