Юридическая фирма обманула улан-удэнца на 780 тысяч рублей

Житель Улан-Удэ пытаясь вернуть деньги, когда-то потерянные на инвестиционной платформе, остался без 780 тысяч. Консультанты юридической фирмы, предложившие свои услуги по возврату средств, оказались мошенниками.

В полиции он рассказал, что в сентябре 2025 года ему позвонил мужчина, представился консультантом юридической фирмы и сразу начал расспрашивать о возможной связи с инвестиционной платформой «Финико», а также интересоваться, не желает ли он вернуть потерянные там 360 тысяч в 2021 году. Собеседник заверил его, что средства можно вернуть и что их сумма значительно выросла.

- Мошенники убедили горожанина, что его деньги находятся в банке в Колумбии. Там на его имя есть ячейка с суммой около 7,7 миллиона рублей, открытая третьим лицом, которое впоследствии оказалось мошенником и заблокировало доступ к средствам. В подтверждение своих слов ему направили сканы документов, подтверждающих наличие счёта. Для «разблокировки» денег потребовалось перечислить 300 000 рублей в счёт оплаты необходимых услуг. Гражданин, поверив в возможность возврата средств, перевёл указанную сумму на предоставленные реквизиты, - рассказали в полиции республики.

Однако после этого, с улан-удэнца снова стали тянуть деньги. Необходимо было уплатить «налог» в размере 70 000 рублей, затем дополнительный платёж в 80 000 рублей, а позже ещё один «налог» на сумму 230 000 рублей. Надеясь на скорое получение миллионов, мужчина все оплатил.

- 14 ноября 2025 года мошенники вновь связались с ним и сообщили, что деньги уже переведены в банк другой страны, но для их возврата в Россию необходимо оплатить услуги посредника, составляющие 300 тысяч рублей. Спустя неделю деньги, якобы, уже находились в Калининграде и для их доставки по месту жительства требуется ещё 400 тысяч рублей. Именно в этот момент гражданин осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию, - добавили в МВД республики.

Общий ущерб составил чуть более 780 тысяч рублей. В полиции отметили, что ежемесячный доход мужчины составляет 60 тысяч рублей, а также имеются действующие кредиты.

Фото: Номер один