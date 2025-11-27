60-летний житель Бурятии погиб на спецоперации

Сегодня в Кабанском районе Бурятии пройдет прощание с Владимиром Дмитриевым. В возрасте 60 лет он заключил контракт и отправился в зону СВО, где погиб спустя два месяца.Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», Владимир Дмитриев родился 28 июля 1965 года в селе Брянск в большой и дружной семье. Он был вторым из пятерых детей.Начальное образование Владимир получил в Брянской школе, затем продолжил обучение в Селенгинской школе №2. После школы поступил в Политехнический техникум, где освоил специальность сварщика и начал работать на железной дороге.В 1983 году Владимир был призван в армию, где прошёл курсы офицерского состава и получил звание младшего лейтенанта. Демобилизовавшись, Владимир вернулся на железную дорогу. В 1987 году перешёл работать строителем в СМУ-8. После распада организации Владимир открыл собственное дело, активно участвовал в жизни села, помогал в строительстве Брянского храма.В сентябре 2025 года Владимир Дмитриев подписал контракт с добровольческим отрядом «БАРС-12» для участия в спецоперации и убыл в зону СВО. Сослуживцы отзывались о нём с глубоким уважением, называя героем нашего времени. Они особо отмечали его готовность помочь: он всегда участвовал в восстановлении техники и никогда не отказывал в помощи.11 ноября Владимир Дмитриев геройски погиб при выполнении боевого задания.