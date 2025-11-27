В Бурятии чествовали многодетную маму и участницу СВО

В Джидинском районе Бурятии в преддверии праздника поздравили маму четверых детей, участницу СВО, ветерана боевых действий Екатерину Плюснину.

В 2023 году женщина приняла решение, которое требует невероятной силы духа и преданности – она отправилась в зону проведения спецоперации. Почти два года Екатерина служила в должности радио-телефониста-планшетиста отделения управления командира дивизиона первой зенитно-ракетной батарей зенитного дивизиона. Своим трудом, стойкостью и профессионализмом она внесла неоценимый вклад в общее дело.

За мужество и самоотверженность жительница Бурятии награждена медалью Суворова и медалью «За укрепление боевого содружества».

«Екатерина – пример не только для своих детей, но и для всех нас. Пример того, как любовь к Родине, долг и материнская забота могут идти рука об руку», - сказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Бурятии в Джидинском районе Наталья Брикова.