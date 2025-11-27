В Хоринском районе Бурятии отремонтировали 17 км важной дороги

⁃ В этом году мы завершили ремонт 17 километров. В следующем году здесь же начнется ремонт следующих 17 км. В целом вся дорога Улан-Удэ - Романовка и до границы с Забайкальским краем включена в опорную сеть дорог России. Не менее 85% дороги должно быть в нормативном состоянии. Поэтому мы эту дорогу в любом случае доделаем. Поздравляю всех с завершением строительства этого участка, - поздравил Алексей Цыденов.





26 ноября в рамках рабочей поездки в Хоринский район глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в торжественном открытии отремонтированного участка дороги. Речь идет о 200–217 км трассы Улан-Удэ — Романовка — Чита. Этот участок находится за селом Булум.Дорога Улан-Удэ – Романовка - Чита является одной из самых протяженных и загруженных дорог республики. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог России, обеспечивая транспортную доступность между Забайкальским краем и Бурятией. Благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, удается создавать современные условия комфортного и безопасного перемещения по дорогам.⁃ От себя и всех жителей нашего поселения огромное спасибо. Очень хорошая дорога, по которой приятно ездить, - поблагодарила глава сельского поселения «Ашангинское» Фаина Карбушева.Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, в этом году на трассе шли и другие масштабные работы: в целом ремонт развернулся на участках общей протяженностью 130 км. Ранее, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», было отремонтировано порядка 35 километров, включая перевал Шанатский. Работа будет продолжена и дальше: поэтапно планируется начать ремонт еще более 100 км, в том числе самых сложных участков.В целом в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Бурятии отремонтировано около 100 км региональных и местных дорог и 21 мост. На эти цели было направлено 7,6 млрд. рублей.Фото: пресс-служба правительства РБ