Общество 27.11.2025 в 10:00

На Бурятию надвигаются морозы до -32 градусов

На большей части республики пройдут снегопады
Текст: Елена Кокорина
Синоптики Бурятского гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие дни – 28-29 ноября 2025 года. По большей части республики пройдут снегопады, а температура воздуха по северным районам достигнет 32 градусов мороза.

28 ноября, в пятницу, по республике ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории снег, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине снегопады.

Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный 5-10, по Прибайкалью до 15-18 м/с, поземок.

Температура воздуха ночью -12…-17°, местами -22…-27°, по северо-востоку до -32°, по Прибайкалью -5…-10°, днем -7…-12°, местами -1…-6°, по северу местами -15…-20°.

29 ноября, в субботу по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью снегопады.

Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с, поземок.

Температура воздуха ночью -17…-22°, местами -8…-13°, по юго-западу и северу -27…-32°, днем -6…-11°, местами -16…-21°.

Фото: loon.site

 

