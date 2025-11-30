В Бурятии эксперты предрекают наркотическое цунами

Проблема распространения синтетических наркотиков по-прежнему остается одной из наиболее острых в России. В 2025 году ситуация не улучшилась. Правоохранители постоянно совершенствуют методы борьбы, а наркобизнес быстро адаптируется к ним, что усугубляет масштабы явления и затрудняет борьбу с ним. Несмотря на это, полиция и другие ведомства продолжают противостояние, цена которого для общества оказывается крайне высокой. Особую же тревогу вызывает растущая доля синтетических наркотиков, производимых с использованием китайских фармацевтических компонентов. Подробнее об этом в материале «Номер один».В МВД Бурятии подчеркивают, что ключевое внимание уделяется пресечению, выявлению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе связанных с незаконным сбытом наркотиков.За десять месяцев 2025 года в республике зарегистрировали 307 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 281 дело раскрыли сотрудники органов внутренних дел.Схема распространения синтетических наркотиков также претерпела изменения. Если ранее такие вещества, как мефедрон и α-пирролидиновалерофенон (именуемые потребителями как а-РVP, или «соли». - Прим. ред.), поставлялись преимущественно в ночные клубы Улан-Удэ, то теперь наркодилеры перешли на систему закладок. «Посылки» чаще всего оставляют в скверах, парках и лесопарковых зонах города, после чего потребители, приняв дозу, самостоятельно направляются в ночные клубы.- Мониторинг складывающейся оперативной обстановки свидетельствует, что указанные виды синтетических наркотиков поступают из других регионов России и реализуются в основном бесконтактным способом через тайники и закладки, информация о которых передается посредством сети Интернет, - добавляют в МВД Бурятии.Пока основная масса изымаемых наркотиков приходится на марихуану, но доля синтетических препаратов в преступном обороте, тем не менее, неуклонно растет.- Из незаконного оборота наркотиков изъято свыше 400 кг наркотических средств (-27,2%), из которых более 376 кг относится к каннабисной группе и более 21 кг – это наркотики синтетического происхождения, - сообщают в ведомстве.Мефедрон по праву считают одним из самых опасных синтетических наркотиков. Он вызывает стремительное привыкание. Иногда достаточно нескольких приемов. Его главная опасность - агрессивное воздействие на центральную нервную систему, приводящее к ее постепенному разрушению.При этом, как показало расследование Lenta.ru, уже к концу 2010-х годов российские наркопроизводители переориентировались на массовый внутренний выпуск мефедрона. Используя прекурсоры из Китая, они организовали на территории страны разветвленную сеть подпольных лабораторий, что и обусловило широкое распространение этого вещества.Дешевизна и простота его изготовления топят нашу страну в мефедроновой эпидемии. Для изготовления этого наркотика не требуется ни специального оборудования, ни глубоких знаний. Крупные же производители заказывают химические компоненты промышленными объемами напрямую в Китае. Значительная часть этих веществ, судя по ассортименту отечественных наркоплощадок, беспрепятственно пересекает границу.Потребители мефедрона все чаще характеризуют его воздействие одним словом - необратимость. День за днем они стремятся повторить то самое состояние эйфории, эмоциональной яркости и сексуального возбуждения, что неминуемо приводит к формированию «системы» - ежедневному или регулярному употреблению. Однако за химическим кайфом неизбежно следует одышка, боли в груди, страдания близких и стремительное саморазрушение. Под воздействием наркотика происходит глубокая внутренняя ломка, меняющая личность безвозвратно: обычные человеческие радости блекнут, а мозг, привыкший к искусственной стимуляции, перестает вырабатывать собственные «гормоны счастья» в необходимом объеме. В результате человек погружается в затяжную депрессию, из которой почти невозможно найти выход.Еще более разрушительным и быстрым шагом к собственному уничтожению являются а-РVP, или «соли». Синтетический наркотик, разработанный европейскими учеными в 60 - 70-х годах как стимулятор центральной нервной системы. В конце нулевых получил массовое распространение в Европе, продавался под видом солей для ванн, откуда и получил сленговое название в России (соли). Со временем главным мировым центром производства наркотика стал Китай.Несмотря на формальную принадлежность к классу стимуляторов, «соли» вызывают не только мощную, но и крайне опасную эйфорию. Их употребление характеризуется широким спектром разрушительных последствий: от психических расстройств - психозов, бреда и реалистичных галлюцинаций, приводящих к самоповреждениям, до тяжелейших соматических патологий, таких как аритмия, миокардит, почечная недостаточность и инфаркт. Именно из-за полной потери связи с реальностью на фоне приема этого вида наркотика широко известны случаи суицидов.В МВД Бурятии отмечают, что распространенность наркотиков в нашей республике не столь велика, как в других регионах.По данным УОООП МВД Бурятии, за десять месяцев 2025 года полицейские составили 793 административных протокола по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». В аналогичном периоде прошлого года - 876 административных материалов.По ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» (речь идет в том числе о потреблении наркотиков в ночных клубах) за десять месяцев 2025 года составлено 83 административных протокола, в аналогичном периоде прошлого года - 159 административных материалов.В Бурятии в целом отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 984 до 919).Значительное снижение этих показателей эксперты связывают в том числе с общим снижением в регионе наркопотребителей и лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности. Отчасти это связано с тем, что многие из них оказались в зоне СВО, что и отражает позитивная статистика МВД. Однако ключевой вопрос заключается в том, что произойдет после завершения спецоперации.Историческая параллель с выводом советских войск из Афганистана в 1989 году демонстрирует, что следствием таких событий часто становится волна алкоголизма и наркомании среди ветеранов. Сегодня все без исключения эксперты - общественники, медики и правоохранители - полагают, что существующая ситуация может оказаться гораздо масштабнее. Поэтому властям уже сегодня необходимо готовиться к этому вызову.Эффективное противодействие наркомании требует комплексного подхода, сочетающего силовые, профилактические и просветительские меры. Не менее важно привлечь внимание общества к проблемам наркотизации и сформировать в регионе более ответственное отношение к здоровью и безопасности.