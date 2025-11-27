В Бурятии заметили еще одного не улетевшего в теплые края лебедя. На этот раз одинокая птица обосновалась в местности Цайдамские озера в Селенгинском районе.

«Помогите, пожалуйста, спасти белого лебедя! Второе озеро Цайдама замёрзло 50 на 50, а вокруг всё во льду. Белый лебедь просит помощи у людей. Предположительно, повреждено крыло. Осталась маленькая полынья, через пару дней замёрзнет, боимся, что он может погибнуть», - прокомментировали очевидцы.

На место отправится госинспектор Бурприроднадзора. В надзорном ведомстве подчеркнули, что беспокоиться стоит лишь в том случае, если птица вплотную подпускает человека, истощена, и на оперении заметны кровь или грязь.

Ранее «Номер один» сообщал о лебеде, который до сих пор не покинул протоку реки Тыя возле СПК «Нептун» в Северобайкальске. Специалисты предположили, что пернатый потерял вторую половинку.