Общество 27.11.2025 в 10:43

В Бурятии участникам СВО выдали паспорта

Их оформили по ускоренной процедуре
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии участникам СВО выдали паспорта
В Иволгинском районе Бурятии полицейские торжественно вручили паспорта граждан России двум военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Как сообщили в МВД, церемонию вручения провёл заместитель начальника Иволгинского райотдела полиции Андрей Будаев.

Одним из получателей паспорта стал 31-летний боец 11-й десантно-штурмовой бригады Андрей. Он утратил паспорт в ходе выполнения боевого задания, получив ранение. Отсутствие основного документа вызвало серьёзные трудности в ходе реабилитации военного. 

«Благодаря слаженной и оперативной работе полицейских Иволгинского района документ был восстановлен в кратчайшие сроки и в приоритетном порядке», - отметили в МВД.

Вторым участником церемонии стал Алексей - доброволец, недавно заключивший контракт. Он прошёл ускоренную процедуру получения российского гражданства в соответствии с указом президента РФ, предусматривающим упрощённый порядок его оформления для лиц, принимающих участие в защите государственных интересов страны.


«В рамках специальных условий, установленных для участников СВО, новые граждане были освобождены от уплаты государственной пошлины и административных штрафов, что позволило максимально оперативно завершить оформление документов и подготовить бойцов к дальнейшему исполнению служебных обязанностей. Военнослужащие поблагодарили полицейских за чуткое отношение, высокий профессионализм и своевременную помощь в нужный момент», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
