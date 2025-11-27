В Бурятии стали организованнее пасти скотину

В Бурятии за год на 20% выросло число населенных пунктов с организованным выпасом скота – с 299 до 424. В целом в регионе 616 н.п. Такого результата удалось достичь благодаря административным мерам, созданию штрафстоянок для скота и проведению межведомственных рейдов.

Как подчеркнули в Минсельхозпроде региона, наибольший рост по организации выпаса показали Закаменский (+78%), Еравнинский (+72%), Кяхтинский (+47%) и Иволгинский (+43%) районы. В Селенгинском и Прибайкальском районах ситуация не улучшилась, а в Джидинском – ухудшилась, что потребует дополнительного контроля. Работа с отстающими территориями продолжится.

Что касается штрафстоянок, то если в начале года они были лишь в Иволгинском, Бичурском, Заиграевском и Закаменском районах, то на сегодняшний день сооружения появились также в Кабанском, Кяхтинском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Тункинском районах. Еще в пяти районах (Баргузинском, Джидинском, Кижингинском, Селенгинском, Хоринском) определены земельные участки и ведутся работы по заключению необходимых соглашений.

В 2025 году скотом было потравлено 2100 гектаров посевов. Это привело к недобору урожая в размере 2072 тонн, что наносит ущерб аграрному сектору.

Количество составленных протоколов за нарушение правил выпаса увеличилось более чем в два раза: с 223 в 2024 году до 475 в 2025-м. Сумма наложенных штрафов достигла 1,235 млн рублей. Наиболее заметно активизировалась эта работа в Тункинском (рост в 16 раз), Бичурском (со 19 до 132 протоколов), Прибайкальском и Мухоршибирском (в 4 раза) районах.

«Представленные данные показывают, что выбранный комплексный подход является эффективным. Для нас критически важно защитить интересы сельхозтоваропроизводителей, которые ежегодно несут колоссальные убытки от потрав. Эта работа будет продолжена до достижения удовлетворительного результата», – отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев.