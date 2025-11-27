Общество 27.11.2025 в 10:43
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в Бурятии
Стоимость коммуналки вырастет в январе и октябре 2026 года
Текст: Иван Иванов
Правительство России утвердило очередную индексацию тарифов ЖКХ, которая в 2026 году пройдет в два этапа. Данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так, с 1 января 2026 года стоимость коммуналки вырастет в регионе на 1,7%. А с 1 октября следующего года на 8,9%. Столь странный разнос по времени объясняется сентябрьскими выборами в Госдуму.
Повышение стоимости ЖКУ будет различаться в зависимости от региона. 15-процентная индексация ждет жителей Якутии, 13% - Иркутской области, 12% - Забайкальский край.
