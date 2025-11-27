Общество 27.11.2025 в 11:17
В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на 150 тысяч рублей
Люди пожаловались на неработающий лифт и некрашеные подъезды
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жильцы домов № 152а по ул. Трубачеева и № 6д по ул. Ключевская пожаловались на свою управляющую организацию. Люди сообщили о неработающем лифте и отсутствии покраски в подъездах.
По адресам выехали специалисты комитета муниципального контроля администрации города. Они выяснили, что «управляшка» не исполнила ранее выданные ей предписания.
В связи с этим организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей.
Тегиуправляшка штраф