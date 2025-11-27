В Улан-Удэ «управляшку» оштрафовали на 150 тысяч рублей

В Улан-Удэ жильцы домов № 152а по ул. Трубачеева и № 6д по ул. Ключевская пожаловались на свою управляющую организацию. Люди сообщили о неработающем лифте и отсутствии покраски в подъездах.

По адресам выехали специалисты комитета муниципального контроля администрации города. Они выяснили, что «управляшка» не исполнила ранее выданные ей предписания.

В связи с этим организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей.