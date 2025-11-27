Общество 27.11.2025 в 11:48

В Бурятии готовится к открытию новый корпус школы

По словам главы республики, школа получилась хорошей
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Хоринский район осмотрел новый корпус Хоринской школы №1 им. Д.Ж. Жанаева. В новом корпусе будет обучаться не менее 340 учеников. 

⁃ Хорошая школа получилась. Сегодня мы посмотрели последние штрихи, которые доделывают, чтобы школа была введена в эксплуатацию. Буквально через неделю-две школа готова будет принять детей. Состоится ее торжественное открытие. Учителя уже заждались. В новом году дети пойдут уже в новую школу, - отметил Алексей Цыденов. 


Новый двухэтажный корпус общей площадью почти 6 тысяч кв. м включает 17 учебных кабинетов. А также лабораторные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, основы безопасности и защиты Родины, смешанную мастерскую по обработке древесины и металла, мастерскую кулинарии. В школе имеются и спортивный зал, столовая на 90 мест, актовый зал, библиотека с читальным залом, медицинские кабинеты.

 ⁃ У меня в кабинете все готово, как и во многих других. Оборудование и мебель есть, все работает, стенды оформили. Поэтому мы очень ждем открытия, - рассказала учитель русского языка и литературы Хоринской школы номер 1 Любовь Гынденова.


Новое оборудование включает в себя интерактивные панели, компьютеры, модульное оборудование (оснащение кабинетов химии, физики и т.д.), мобильные компьютерные классы. Также в школе полностью оборудованы пищеблок, спортивный и актовый залы. 


На прилегающей территории установлены игровые площадки, полоса препятствий, беговая дорожка, дорожки покрыты брусчаткой.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
