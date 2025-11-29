В Бурятии будут делать премиальный продукт из нерпы

Недавно стало известно о том, что в Бурятии собираются разработать БАД из жира нерпы. Корреспондент «Номер один» побывала в лаборатории инновационной фармацевтики и узнала, что разработка омега-3 из местного сырья далеко не единственный продукт, который придумали в БГУ. Ученые рассказали, какие цели перед ними стоят и как они их воплощают в жизнь.Как сообщалось, разработкой БАДа из жира нерпы занялись ученые лаборатории инновационной фармацевтики БГУ. Нашей задачей было выяснить, как именно будут производить омега-3. Забегая вперед, скажем, что разработка новой биодобавки - лишь небольшая часть деятельности лаборатории.Как сообщается на сайте Бурятского госуниверситета, лаборатория занимается научно-исследовательской деятельностью в области фармацевтики, разработки инновационных лекарственных, лечебно-косметических средств и биологически активных добавок, проводит фармакогностический анализ лекарственного сырья растительного и животного происхождения и препаратов и пр.Одна из последних разработок лаборатории - капсулы омега-3. Создание добавки с омега-3 из жира нерпы – это больше, чем просто выпуск нового биологически активного продукта. Это стремление уменьшить потребность в зарубежных поставках и организовать собственное опытное производство лекарственных средств. Ученые Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова уже несколько лет формируют научную базу, которая должна превратить местное сырье в продукт премиального уровня.- В чем наша задача как ученых? Жир нерпы, как и любой другой животный жир, он окисляется, прогоркает и в итоге портится. Окисленная форма вместо пользы, наоборот, оказывает негативное влияние на организм. Мы хотим улучшить качество сырья, которое уже добывается и продается, - сообщили нам в лаборатории.Некоторые жители республики сделали вывод, что ради научных разработок ученые начнут уничтожать нерп… Однако это огромное заблуждение. Жир нерпы можно приобрести на любом маркетплейсе. Цена за 100 мл продукта составляет примерно 400 рублей. Что касается ученых БГУ, они используют жир уже добытых нерп. Сырье для исследований им предоставляет индустриальный партнер. Напомним также, что ограниченная добыча нерп в Бурятии разрешена. Согласно последним открытым данным, право на добычу нерп имеют коренные малочисленные народы Севера Бурятии (до 3000 нерп в год). Также разрешено добывать 500 нерп в научных целях.В лаборатории инновационной фармацевтики БГУ жир байкальской нерпы изучают как источник омега-3. Сейчас в сырье фиксируют высокое естественное содержание полиненасыщенных жирных кислот - около 300 мг на грамм. Задача ученых - получить концентрат с уровнем примерно 900 мг омега-3 на грамм, то есть выйти на планку премиальных зарубежных добавок.- Омега-3 жирные кислоты существуют в трех видах: альфа-линоленовая (АЛК), эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. В хорошей омеге содержится много жирных кислот. Взять, к примеру, альфа-линоленовую кислоту. Она содержится в том числе в льняном масле в количестве от 44% до 61%. Однако, попадая в организм человека, кислота метаболизируется. И в итоге усвоится всего 5 - 10%. Наша цель из уже имеющегося продукта (жира нерпы) сделать то, что может дольше храниться, не теряя свойств, а также повысить концентрацию омега-3 и 6, чтобы организм получал максимум пользы. Сейчас столь редкий, дорогой продукт, как жир нерпы, можно сказать просто пропадает, - говорят сотрудники лаборатории.Вместе с тем массовое производство омеги-3 университет не планирует. Задача ученых не в этом.- Мы не занимаемся массовым производством. Наша цель - разработать технологию и запатентовать ее. Возможно, небольшую серию для продажи мы выпустим. А в дальнейшем будем надеяться, что найдутся инвесторы, которые захотят запустить производство на основе нашей разработки, - пояснили нам в лаборатории.Мы поинтересовались у сотрудников лаборатории, как правильно выбирать омегу-3 из обширного ассортимента. Оказывается, что покупать добавку лишь по словам «натуральный» и «премиум» - ошибочная позиция. Опираясь только на эти надписи, есть риск купить слабоконцентрированный или малоэффективный продукт. Следует ориентироваться на цифры содержания омега-3 и репутацию производителя, а также количество EPA/DHA на грамм или капсулу. Также следует обращать внимание на происхождение сырья и производителя.Помимо разработки БАДа, лаборатория инновационной фармацевтики разработала технологию получения таблеток на основе пыльцы сосны, лечебно-косметических средств (три вида мазей), линейки эфирных масел (26 наименований из различного растительного сырья), нанобальзамы на основе эфирных масел, линейку косметических средств с натуральными эфирными маслами (23 наименования гидролатов, шампунь, гель для душа, жидкое мыло), а также две коллекции чайных напитков, включающие десять наименований.- Лекарственное растительное сырье нашей бурятской флоры мы собираем самостоятельно в ходе экспедиций. Также у нас налажено сотрудничество с Монголией, мы проводим совместные экспедиции. После сбора сырья полностью исследуем химический состав растения в лаборатории, проводим анализ с точки зрения макроскопии, микроскопии, определяем все показатели доброкачественности, то есть смотрим, насколько это сырье подходит для использования в медицинской практике. И затем, если оно подходит по всем параметрам, мы выделяем основные биологически активные вещества и разрабатываем на их основе различные фитосредства.В планах у нас наладить небольшое мини-производство именно по косметическим средствам. Вся наша косметическая продукция качественная, прошла контроль по допуску. Недавно мы зарегистрировали ТУ на эфирные масла. А также две коллекции чайных напитков, включающие десять наименований. Это «Таежная коллекция» и «Степная коллекция». Чаи прошли весь контроль, соответствуют по безопасности, по действующим веществам, - делятся достижениями в лаборатории.Однако самое главное, как говорят ученые – это научные разработки. Ученые исследуют ранее не изученные лекарственные растения. Эта работа проводится совместно с сотрудниками кафедры ботаники Бурятского госуниверситета, а именно с профессором Бимба-Цыреном Батомункуевичем Намзаловым.- Мы ежегодно выезжаем с ним в научные экспедиции по поиску и идентификации перспективных лекарственных растений. Особое внимание уделяется неизученным растениям. Для изученных же определяем химический состав, устанавливаем подлинность и изготавливаем из них различные средства. Сотрудничаем по сырью с БГСХА, у нас был совместный проект на основе цветков календулы, которую вырастила академия. Мы разрабатывали мазь с экстрактом календулы. Сейчас подали заявку на патент и ждем результат, фармакологические свойства фитосредств исследуем совместно с учеными из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН - рассказывают ученые БГУ.В лаборатории проводятся работы по получению различных форм, удобных для применения полезных средств.- Мы получаем эти формы в виде таблеток, капсул, наноэмульсий, нанобальзамов, - говорят сотрудники лаборатории инновационной фармацевтики.Сейчас сотрудники лаборатории активно начали заниматься «зелеными» наночастицами совместно с ООО «Рапид Био» (ведущий российский разработчик и производитель экспресс-диагностикумов. - Прим. ред.), резидентом Сколково.Двое молодых ученых лаборатории инновационной фармацевтики завершили стажировку по получению «зеленых» наночастиц в технопарке Сколково на базе «Рапид Био».- Наночастицы имеют широкий спектр применения. Актуален синтез металлических наночастиц с использованием экстрактов растений. Этот подход активно разрабатывается в последние годы в качестве альтернативного, эффективного, дешевого и экологически безопасного метода получения наночастиц с заданными свойствами. На практике «зеленые» наночастицы применяются не только для разработки лекарственных препаратов, «Рапид Био», например, использует наночастицы металлов в медицинских изделиях. Эта фирма разработала и зарегистрировала в Росздравнадзоре широкую линейку диагностических систем, основанных на применении таких наночастиц. Широко известные – это тест на ковид, грипп А и В, включая птичий, вирусные гепатиты, ВИЧ и другие заболевания. «Рапид Био» - российский лидер по использованию наночастиц у себя в производстве.Все исследования в лаборатории инновационной фармацевтики БГУ проводятся на новом современном оборудовании. Разработки получили развитие благодаря участию университета в программе «Приоритет 2030», которая помогает развитию всего медицинского института: закупать оборудование, расширять лаборатории, запускать новые образовательные программы.