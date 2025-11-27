Дружина юных пожарных из Бурятии вошла в тройку лидеров России

24 ноября завершился финал всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России». В этом году почетное 3-е место в соревновании завоевала дружина юных пожарных (ДЮП) «Дyлэн» из Курумканского района Бурятии. Ребята продемонстрировали выдающиеся знания, навыки и командный дух.

Юным огнеборцам предстояло пройти через следующие испытания: «Домашнее задание», «Спорт и ДЮП», «Мастер-класс от ДЮП», «Боевой листок» и «Командный зачет».

«ДЮП «Дyлэн» с честью выдержала все испытания, продемонстрировав высокий уровень подготовки во всех дисциплинах. Их 3-е место на всероссийском уровне – это признание их упорного труда, глубоких знаний и искренней преданности благородному делу защиты от огня», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.