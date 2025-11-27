Общество 27.11.2025 в 14:11
«А вам не сказали? Он сегодня утром умер»
Сибирячка обвинила новосибирских врачей в смерти отца
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Красноярска Анастасия уверена: ее 52-летний отец мог бы выжить, если бы врачи новосибирских больниц своевременно оказали ему помощь. Мужчина умер от септического шока, который медики, как считает сибирячка, могли предотвратить. О произошедшем в больнице девушка рассказала КП-Новосибирск.
Отец Анастасии возвращался из командировки в начале октября: ехал поездом из Санкт-Петербурга в Красноярск.
— Папа работал электриком в городе Боготол: он мог починить что угодно, - вспоминает Анастасия. — Дома его ждали две дочери, трое внуков. 12 октября мы собирались отмечать его день рождения.
Но домой мужчина так и не вернулся. Ночью 3 октября он написал своей матери, что ему стало плохо — мол, скорее всего, он отравился. Сообщение пришло в 2:20: сибиряк вместе с ним прислал снимок — поезд покидал Барабинск.
В шесть утра мужчина позвонил матери: этот разговор стал последним.
— Он сказал: «Мама, я в больнице, не переживай, все будет хорошо», — рассказала КП-Новосибирск Анастасия. — Потом трубку забрала врач. Она ничего не объяснила: ни что случилось, ни в какой он больнице. Только сказала, что все нормально, и попросила звонить в понедельник. Папа даже не успел договорить.
После этого мужчина перестал выходить на связь. Телефон был включен, но никто ни на звонки, на сообщения не отвечал.
— Следующие два дня были выходными, и мы вообще ничего не знали о состояние папы. Нам не сообщили ни больницу, ни диагноз, — говорит Анастасия. — Мы понимали только одно: что он где-то в Новосибирске и ему плохо.
Родные начали поиски через полицию. И только в понедельник полицейские выяснили, что мужчину перевели в другую больницу: там он находился в реанимации.
Когда семья, наконец, дозвонилась до больницы, точного диагноза, с их слов, они так и не узнали:
— Врач сказала: «Вроде, пиелонефрит ставят», — говорит Анастасия.
Следующие дни семья сибиряка постоянно звонила в больницу, чтобы узнавать о его состоянии:
— Но мне так ничего толком и не говорили, — рассказывает она. — В субботу, 11 октября, я спросила, как состояние папы, не перевели ли его в палату. И услышала: «А вам еще ничего не сказали? Он сегодня утром умер». Папы не стало в четыре утра, но никто нам не позвонил.
Анастасия считает, что отец мог бы выжить, если бы семье вовремя сообщили, если бы в выходные ему оказали помощь.
— Если у папы был острый нефрит, вероятно, нужна была операция. Мы могли приехать еще в субботу, добиваться перевода в другую больницу. Но нам никто ничего не сказал, — уверяет Анастасия. Родные подали жалобу в прокуратуру: от ведомства пришел ответ, что проводится проверка.
