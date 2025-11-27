Поезд Деда Мороза прибудет в Улан-Удэ 30 ноября

Помимо Улан-Удэ поезд Деда Мороза совершит остановки на следующих станциях магистрали: Слюдянка – 1 декабря с 8.00 до 11.00; Иркутск-Пассажирский – 2 декабря с 10.00 до 19.00; Залари – 3 декабря с 9.05 до 11.00; Нижнеудинск – 3 декабря с 16.00 до 21.05.





Возрастное ограничение: 0+

На Восточно-Сибирской железной дороге готовятся к встрече поезда Деда Мороза. Праздничный состав прибудет 30 ноября в 12:40 по местному времени на станцию Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В ожидании поезда на перроне железнодорожного вокзала столицы Бурятии состоится праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в его передвижной резиденции, чаепитие и подарки, а также новогодний спектакль.В этом году в составе передвижной резиденции новогоднего волшебника появится вагон Снежной Королевы, где смогут побывать все желающие. Вход в вагон будет производиться группами в порядке очереди. Так же будут работать вагон-приемная, вагон «Сказочная деревня», вагон-буфет, вагон-сцена, вагон-кукольный театр и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга.